Ядрената агенция на САЩ започна да пуска повечето си служители в принудителен отпуск, след като се провали поредното гласуване в Конгреса за преодоляване на блокадата на правителството.

С навлизането в четвъртата седмица на конфликта, около 1400 служители в Националната администрация за ядрена сигурност трябваше да получат известия, че са били пуснати в неплатен отпуск, съобщиха от Министерството на енергетиката.

САЩ разполагат с арсенал от 5177 ядрени бойни глави, като около 1770 са задействани на бойно дежурство, според глобалната организация за сигурност с нестопанска цел „Бюлетин на атомните учени“. NNSA, която контролира 60 000 изпълнители, е отговорна за проектирането, производството, обслужването и обезопасяването на оръжията. Първоначалните отпуски ще засегнат обекти, които сглобяват ядрени оръжия, като Pantex в Тексас и Y-12 в Тенеси.

Съединените щати преживяват най-дългото си пълно спиране на правителството досега. Президентът Доналд Тръмп засилва натиска върху демократите да гласуват с републиканците си за повторно задействане на правителството, с все по-зловещи заплахи за съкращаване на обществените услуги и увеличаване на масовите съкращения. „Така че се надяваме, че демократите ще станат много по-малко обезумели и скоро ще получим гласуване. Чувам, че и те започват да се чувстват така“, каза Тръмп в Белия дом.

Кевин Хасет, който е директор на Националния икономически съвет на Белия дом, заяви пред CNBC, че очаква спирането на работа да приключи „тази седмица“ – но предупреди демократите за „по-строги мерки, които да ги доведат на масата за преговори“, ако то се проточи допълнително.

