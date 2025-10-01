Голяма част от федералната администрация в САЩ спря работа (т. нар. government shutdown). Дотук се стигна, след като републиканци и демократи не успяха да постигнат съгласие за финансирането на федералното правителство. До последния момент снощи продължиха опитите за намиране на компромис в Сената, където републиканците имат мнозинство, но не достатъчно. Не всички федерални служители ще спрат работа. Обикновено при такива случаи основни услуги продължават да работят нормално, някои от тях - засега без заплащане. За последен път американското правителство спря работа през 2018 и 2019 г. за 35 дни, по време на първия мандат на Тръмп, заради спор за имиграцията.

Причината за блокажа са партийни разногласия по въпросите на здравеопазването и бюджетните разходи, които пречат на Сената да приеме решение за удължаване на федералното финансиране за седем седмици.

Сенатът на САЩ одобри 9 млрд. долара съкращения за чуждестранна помощ и средства за обществени медии

В Камарата на представителите (Долната камара) вече беше приет временен законопроект, но той все още не е гласуван от Сената и тъкмо това е проблемът. Неразбирателствата около бюджета са обичайни за американската политика, но този път напрежението е особено високо, тъй като макар републиканците да контролират и двете камари на Конгреса, в Сената (Горната камара) те не разполагат с необходимите 60 гласа.

Президентът Доналд Тръмп заяви, че спирането на работата на правителството е „вероятно“, като обвини демократите за предстоящата ситуация. Републиканците се нуждаят от поне седем демократи в Сената, които да се присъединят към тях, за да приемат законопроект за разходите.

„През последните шест месеца наблюдавахме как президентът Тръмп разрушава нашето правителство, излага семействата на риск, увеличава разходите за здравеопазване, а хората не могат да си позволят“, каза сенатор Кирстен Гилибранд пред CNN.

Сенатът на САЩ прие бюджетния "мегазакон" на Тръмп

Няколко държавни агенции обявиха своите планове за спиране на работата, което включва освобождаване от работа на хиляди федерални служители, докато много други ще трябва да продължат да работят без заплащане.

Government shutdown в САЩ означава частично или пълно спиране на работата на федералното правителство, когато Конгресът и президентът не успеят да се договорят за финансиране на държавните разходи чрез приемане на бюджет или временен закон за финансиране (т.нар. continuing resolution).

Какво се случва при т.нар. shutdown:

⇒ Федералните агенции без одобрено финансиране трябва да спрат или ограничат дейността си.

⇒ „Несъществени“ федерални служители (например в национални паркове, музеи, административни услуги) се изпращат в неплатен отпуск (furlough).

⇒ „Съществени“ услуги (армия, полиция, летищна сигурност, здравни служби, поща) продължават работа, но често служителите временно не получават заплати, докато не бъде приет нов бюджет.

⇒ Икономическият ефект може да е сериозен – от забавени плащания към държавни контрагенти до загуби за туризмa и забавени услуги за гражданите.

