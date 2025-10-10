Белият дом съобщи, че федералните агенции са започнали „съществени съкращения“ на персонала в резултат на спирането на работата на правителството на САЩ.

„Съкращенията вече започнаха“, заяви в платформата X ръководителят на Бюджетната служба на Белия дом (OMB) Ръс Воут, използвайки термина RIFs („reductions in force“).

Говорител на OMB потвърди пред АФП, че съкращенията са мащабни.

Редактор: Мария Барабашка