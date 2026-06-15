Правителството ще продължи партньорството си с INSAIT в областта на високите технологии, изкуствения интелект и роботиката. Това стана ясно по време на среща на премиера Румен Радев с ръководството на института в Министерския съвет.

Министър-председателят Румен Радев проведе среща с основателя и научен директор на INSAIT проф. Мартин Вечев и изпълнителния директор на института инж. Борислав Петров. По време на разговора бяха обсъдени възможностите за разширяване на сътрудничеството между държавата и научния институт в сфери с висока добавена стойност за икономиката и за привличането на висококвалифицирани специалисти в България.

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Като ключови приоритети премиерът открои научните изследвания в областта на високите технологии, изкуствения интелект и роботиката. По думите му България не трябва да изостава от динамичното развитие на технологичния сектор, тъй като именно иновациите са сред основните фактори за устойчив икономически растеж и повишаване на конкурентоспособността на страната.

“За четирите години от създаването си INSAIT успя да привлече учени от световна величина в областта на изкуствения интелект, езиковите модели и високите технологии. Сред направленията, по които работим, са още роботиката, информационната сигурност, криптографията, квантовите изчисления и машинното обучение”, коментира проф. Вечев.

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В срещата участваха още вицепремиерите Александър Пулев и Атанас Пеканов, министърът на образованието проф. Георги Вълчев и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.

Редактор: Ралица Атанасова