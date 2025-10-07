Вече една седмица работата на федералното правителство на Съединените щати остава блокирана.

Републиканците и демократите все така не могат да се споразумеят за финансирането на здравеопазването и бюджетните разходи, а последиците от това са налице - 12 контролни кули за въздушно движение, съобщават за недостиг на персонал. Това води до закъснения на полети и принуждава пилотите да координират действията си помежду си.

Федералната авиационна администрация съобщава, че полети се забавят заради недостиг на авиодиспечери. Министърът на транспорта обвинява за това блокираната работа на федералното правителство. Той казва, че много служители са излезли в болничен, тъй като вече не получават заплати.

Оперативен план за действие на Федералната авиационна администрация сочи, че още снощи поне дузина центрове за управление на въздушното движение са се подготвяли да останат без достатъчно персонал. Агенцията съобщава за първи закъснения в Денвър, Нюарк и Бърбанк. По думите на официални лица, контролната кула в Бърбанк е била изцяло затворена, което е принудило пилотите да координират действията помежду си.



Същото се случи и през 2019 година, когато правителството спря да работи за 35 дни. Тогава авиодиспечерите започнаха масово да излизат в болничен, което доведе до отмяна и закъснения на полети на някои от най-натоварените летища в страната. Това принуди законодателите бързо да постигнат споразумение. Този път обаче – споразумение не се очертава.

Прессекретарят на Белия дом Каролин Лийвит смята, че няма какво да се договаря и просто трябва да се възобнови работата на правителството.

Лидерът на малцинството в Камарата на представителите на САЩ Хаким Джефрис посочи, че и демократите в Камарата, и тези в Сената са категорични: готови са да седнат на масата за преговори по всяко време, на всяко място и с всеки, включително и с президента, за да намерят решение."

Републиканците настояват, че няма да преговарят с демократите, докато правителството не заработи отново. Демократите от своя страна твърдят, че този подход не е работещ и искат въпросът с разходите за здравеопазването да бъде уреден директно в закона за финансиране.

