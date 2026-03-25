Пиян шофьор предизвика катастрофа в Каспичан в сряда вечер. На мястото на произшествието има екипи на полиция, пожарна и спешна помощ.

Служители на РУ- Нови пазар установили на място, че водач на тежкотоварен автомобил със софийска регистрация загубил контрол над управлението при спускане по моста в града в посока от Нови пазар към центъра на Каспичан. Преди да слезе от моста преминал зад автобусна спирка, излязъл от пътното платно и навлязъл с автомобила в двора на фирмата.

Снимка: ОДМВР

Оградата е унищожена, щетите по превозното средство са значителни. Няма пострадали хора при инцидента. 66- годишният водач от Кнежа е невредим. Тестван е с дрегер, отчетени са 1,93 промила алкохол в издишания въздух.

Има разлив на масло по пътното платно. Създадена е организация за почистване и обезопасяване на пътя.

