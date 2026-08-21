Столичният кмет Васил Терзиев увери, че в София не се въвеждат забрани за детски рождени дни в парковете или за каране на велосипеди и тротинетки. Повод за позицията му станаха появили се през последните дни твърдения, че родители могат да бъдат глобявани с 250 евро за празник на дете на открито.

„Детето ви може спокойно да кара колело в парка. И да, можете да отпразнувате рождения му ден там“, заяви Терзиев. По думите му гражданите могат свободно да използват зелените пространства за разходки, спорт и срещи, стига с действията си да не ограничават останалите посетители.

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Кметът категорично отхвърли твърденията, че санкции се налагат за самото организиране на детски рожден ден, носенето на торта или карането на велосипед. Той обаче подчерта, че правилата за използване на общите пространства продължават да действат и целта им е да гарантират безопасността и спокойствието на всички.

По отношение на празненствата Терзиев посочи, че през летните месеци в Общината постъпват стотици сигнали за нерегламентирани скари, силна музика, шумни събирания, оставени отпадъци и други нарушения в парковете.

„Никой не е санкциониран за тих и нормален детски рожден ден, който не пречи на никого“, заяви той. По думите му ситуацията е различна, когато се използват мощни озвучителни уредби, палят се скари на забранени места, оставят се отпадъци или събирането възпрепятства останалите посетители.

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От Столичната община уточняват, че семейни събирания като пикници и рождени дни могат да се организират в предназначените за това зони с пейки, маси и места за пикник. Условието е да не се ограничава достъпът на останалите граждани и да не се поврежда парковото имущество. След края на събирането организаторите трябва да почистят използваното място в рамките на един час.

Различен режим се прилага за организираните масови мероприятия. За тях се подава заявление до дирекция „Сигурност и обществен ред“, а когато събитието е в парк, е необходимо и становище на дирекция „Зелена система“. Заявлението трябва да бъде внесено най-малко 14 дни предварително, а при необходимост от схема за преместваеми обекти срокът достига 30 дни.

Заместник-кметът по сигурността Лъчезар Милушев уточнява, че използването на озвучителни уредби не е разрешено, а събитията могат да се провеждат между 08:00 и 23:00 часа. В междублоковите пространства и градинките трябва да се спазва и часовият диапазон за тишина между 14:00 и 16:00 часа.

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Терзиев коментира и правилата за електрическите тротинетки. По негови данни през 2025 г. в София са регистрирани около четири инцидента с тротинетки на 100 000 души. От началото на тази година при съвместния контрол със СДВР са санкционирани над 1600 нарушители.

Според столичния кмет подходът както при тротинетките, така и при събиранията в парковете трябва да започва с информиране за правилата, а санкции да се налагат при нарушенията им.

„Не искаме град, в който за всяко нещо е необходим инспектор или полицай. Искаме град, в който разбираме защо има правила и имаме достатъчно уважение един към друг, за да ги спазваме“, посочи Терзиев.

Той призова хората, които смятат, че са били санкционирани неправомерно, да сигнализират Столичната община, за да бъде направена проверка на конкретния случай.

Редактор: Цветина Петкова