Надпреварата за наследник на генералния секретар на ООН Антониу Гутериш навлиза в следващ етап. В петък Съветът за сигурност ще проведе второ неофициално гласуване за кандидатите за поста на фона на спор между САЩ и Русия, от една страна, и председателя на Общото събрание Аналена Бербок - от друга. Той е предизвикан от начина, по който протича процедурата.

По информация на дипломатически източници 15-имата членове на Съвета за сигурност ще се съберат към 17:00 ч. българско време за тайния и необвързващ вот. Очаква се след него да има още няколко подобни гласувания, чиято цел е постепенно да се открои кандидатът с най-широка подкрепа.

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За да бъде препоръчан за поста, претендентът трябва да получи най-малко девет гласа. Решаваща обаче е позицията на петте страни постоянни членки - САЩ, Русия, Китай, Великобритания и Франция. Всяка от тях разполага с право на вето и може да блокира дадена кандидатура.

След като Съветът за сигурност се обедини около име, то трябва да бъде одобрено от 193-членното Общо събрание на ООН. На практика това утвърждаване традиционно се разглежда като финалната формална стъпка в процедурата.

В момента за поста се състезават осем души. Според дипломатически източници костариканският дипломат Ребека Гринспан е получила най-силна подкрепа при първото неофициално гласуване.

Сред останалите кандидати са генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси от Аржентина, бившият президент на Сенегал Маки Сал, постоянният представител на Гаяна в ООН Каролин Родригес-Биркет, бившият председател на Общото събрание Мария Фернанда Еспиноса от Еквадор, бившият президент на Чили Мишел Бачелет, угандийският политик и дипломат Олара Отуну и еквадорският дипломат Ивон Баки.

На фона на надпреварата избухна и спор за ролята на председателя на Общото събрание Аналена Бербок в процедурата. Москва и Вашингтон я обвиниха, че излиза извън правомощията си и навлиза в компетенциите на Съвета за сигурност.

Руският посланик в ООН Василий Небензя заяви, че Москва е „разтревожена от ролята, която председателката на Общото събрание се опитва да си придаде“. Ден по-рано американският посланик Дженифър Лочета също обвини Бербок в „превишаване на правомощията“.

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Причината за напрежението е стремежът на Бербок да направи избора по-публичен. Тя заяви, че процедурата трябва да бъде „прозрачна, приобщаваща, структурирана, навременна и надеждна“. В рамките на установената през последните години практика през юли тя организира публичен форум в Общото събрание, на който кандидатите отговаряха на въпроси за основните предизвикателства пред ООН.

Бербок настоя и Съветът за сигурност да не разглежда кандидати, които не са участвали в публичния диалог пред Общото събрание. Именно това предизвика възраженията на Вашингтон и Москва. Американската страна подчерта, че Съветът за сигурност има право да обсъжда и кандидатури на хора, които не са преминали през организираната от Бербок процедура.

Мандатът на Антониу Гутериш изтича на 31 декември 2026 г. Следващият генерален секретар трябва да поеме ръководството на ООН в началото на 2027 г.

Редактор: Цветина Петкова