Сърбия засега не е поискала помощ от Европейския съюз чрез Механизма за гражданска защита за справяне с мащабните горски пожари в страната. Това съобщиха от Европейската комисия на фона на пристигането на руски противопожарен самолет „Ил-76“, който вече участва в овладяването на огъня в района на Делиблатската пясъчна пустиня.

От Брюксел уточниха, че при евентуално искане от Белград механизмът може да бъде задействан незабавно. В такъв случай Европейската комисия ще координира предоставянето на необходимата помощ от държавите, участващи в него, в зависимост от нуждите на място.

До 42 тона вода при един заход: Сърбия благодари на Русия за изпратения противопожарен „Ил-76“

ЕС вече подпомага сръбските власти със сателитни изображения от програмата „Коперник“, които се използват от екипите при борбата с пожарите.

Междувременно Сърбия потърси съдействие от Русия. Самолет „Ил-76“ на руското Министерство на извънредните ситуации пристигна на летището в Ниш на 19 август, след което се включи в гасенето на пожара в Делиблатската пясъчна пустиня. Според сръбските власти машината има капацитет да изхвърля до 42 тона вода при един заход.

От руското посолство в Белград заявиха, че самолетът е изпратен след искане от Сърбия заради усложнената пожарна обстановка и опасността пламъците да застрашат населени места.

Руски самолет прелетя през българското въздушно пространство

На път за Сърбия самолетът прелетя и през българското въздушно пространство. От Министерството на външните работи обясниха, че разрешението е дадено след дипломатическа нота от сръбската страна във връзка с борбата с пожарите. Полетът е определен като хуманитарен.

Преминаването на руската машина предизвика политически реакции у нас на фона на действащите след началото на войната в Украйна ограничения за руската авиация. Българските институции обаче подчертаха, че конкретният полет е свързан с оказването на помощ при природно бедствие.

Редактор: Цветина Петкова