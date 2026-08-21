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Резултатите ще бъдат обявени до 4 септември
МОН публикува теста и ключа с верните отговори на днешната матура по български език и литература.
Зрелостниците могат да направят справка на следния линк: https://www.mon.bg/nfs/2026/08/dzi_bel_21.08.2026otgovori.pdf
Интерпретативно съчинение на тема „Човекът между простотата и сложността на битието“ по „Молитва“ на Атанас Далчев и есе „Границите на свободата“ бяха двете възможности, между които можеха да избират на изпита днес.
Близо 7000 ученици се явяват на поправителен зрелостен изпит по БЕЛ
Матурата включваше 41 задачи, от които 22 с избираем отговор, 16 задачи със свободен отговор, 2 с разширен свободен отговор и задача за създаване текст (интерпретативно съчинение или есе).
Резултатите ще бъдат обявени до 4 септември, включително.Редактор: Цветина Петрова
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