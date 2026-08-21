МОН публикува теста и ключа с верните отговори на днешната матура по български език и литература.

Зрелостниците могат да направят справка на следния линк: https://www.mon.bg/nfs/2026/08/dzi_bel_21.08.2026otgovori.pdf

Интерпретативно съчинение на тема „Човекът между простотата и сложността на битието“ по „Молитва“ на Атанас Далчев и есе „Границите на свободата“ бяха двете възможности, между които можеха да избират на изпита днес.

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Матурата включваше 41 задачи, от които 22 с избираем отговор, 16 задачи със свободен отговор, 2 с разширен свободен отговор и задача за създаване текст (интерпретативно съчинение или есе).

Резултатите ще бъдат обявени до 4 септември, включително.

Редактор: Цветина Петрова