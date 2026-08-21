Повече от 750 американски военнослужещи са пострадали от началото на военните действия срещу Иран в края на февруари. Това показват данни на Пентагона.

Общият брой на ранените достига 757 души. Най-много са военнослужещите от Сухопътните войски - над 580. Сред пострадалите са още 86 представители на Военноморските сили, 64 от Военновъздушните сили и 19 морски пехотинци.

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Американското Министерство на отбраната и Централното командване на САЩ предоставят оскъдна информация за конкретните обстоятелства, при които са били ранени военните. Не се съобщават подробно и щетите, нанесени на американските бази по време на конфликта.

Според представители на американските власти голяма част от регистрираните случаи са свързани с черепно-мозъчни травми.

Първоначално много от ранените са били отчитани като пострадали в рамките на „Операция Епичен гняв“ – официалното наименование на американската военна кампания. В края на юли обаче Пентагонът е въвел нова категория в системата си за отчитане на военните загуби - „Операции в чужбина“.

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От ведомството обясняват промяната с приключването на „Операция Епичен гняв“. Затова военнослужещите, пострадали при последващи удари и действия извън страната, вече се отчитат в новата категория.

Редактор: Цветина Петкова