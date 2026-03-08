Броят на убитите американски войници в конфликта срещу Иран достигна седем души. Това съобщи американската армия, цитирана от "Ройтерс".

„Миналата нощ военнослужещ от САЩ почина от раните си, получени в резултат на първоначалните ответни удари на Иран“, съобщи военното командване на САЩ в социалната мрежа X. „Това е седмият военен, загинал в бой, по време на операция „Епична ярост“, добавиха военните.

Тръмп: САЩ вероятно ще понесат още загуби след смъртта на трима войници при операцията в Иран

Убитият е бил част от подразделение, разположено в Саудитска Арабия и е бил тежко ранен на 1 март.

Междувременно говорителят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф заяви, че Техеран не се стреми към спиране на огъня и добави, че „агресорите“ трябва да бъдат наказани.

„Ако врагът ни атакува от някоя страна, Техеран ще отговори решително“, заяви той пред иранската държавна телевизия.

Редактор: Станимира Шикова