Снимка: БТА
Той е бил тежко ранен при удари в Саудитска Арабия
Броят на убитите американски войници в конфликта срещу Иран достигна седем души. Това съобщи американската армия, цитирана от "Ройтерс".
„Миналата нощ военнослужещ от САЩ почина от раните си, получени в резултат на първоначалните ответни удари на Иран“, съобщи военното командване на САЩ в социалната мрежа X. „Това е седмият военен, загинал в бой, по време на операция „Епична ярост“, добавиха военните.
Тръмп: САЩ вероятно ще понесат още загуби след смъртта на трима войници при операцията в Иран
Убитият е бил част от подразделение, разположено в Саудитска Арабия и е бил тежко ранен на 1 март.
Междувременно говорителят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф заяви, че Техеран не се стреми към спиране на огъня и добави, че „агресорите“ трябва да бъдат наказани.
„Ако врагът ни атакува от някоя страна, Техеран ще отговори решително“, заяви той пред иранската държавна телевизия.
ВСИЧКО ЗА КОНФЛИКТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Станимира Шикова
Последвайте ни