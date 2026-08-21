Вторият заподозрян за взривовете на „Северен поток“ е задържан на снимачната площадка на филма "Змийски остров", в който играе и Мария Бакалова. Арестът е извършен в Пула, Хърватия. Мъжът бил консултат на лентата, чийто сюжет е свързан с реалния саботаж на газопроводите „Северен поток“ в Балтийско море през 2022 г.

Освен Бакалова, в продукцията участват Ейдриън Броуди и Шон Пен, а режисьор е Дъг Лайман, известен с филмите "Мистър и Мисис Смит" и "Самоличността на Борн".

Втори заподозрян за взривовете на „Северен поток“ е арестуван в Хърватия

Владимир Журавлев два пъти се е изплъзвал на германските власти при опит да бъде заловен - веднъж от Полша, след като влязъл в багажника на дипломатическа кола, а друг път е бил освободен от съда. Преди акцията в хърватия мъжът бил отседнал в хотел, заедно с други членове на снимачния екип, но се представял с друго име, посочва The Guardian .

Кой е подал сигнала до властите не е ясно. Продуцентската компания на филма все още не е коментирала случилото се. Германските федерални прокурори заявиха, че местните полицейски сили са задържали Журавлев по силата на Европейска заповед за арест. Те го описаха като професионален, опитен водолаз и казаха, че е бил част от група, водена от друг украинец - Серхий К., екстрадиран в Германия от Италия през 2025 г. И двамата са имали връзки с украински държавни структури.

Ейдриън Броуди и Шон Пен снимат филм за взривяването на "Северен поток"

Журавлев е обучен фрийдайвър и се твърди, че е бил част от екип, който поставил експлозиви по тръбопроводите „Северен поток 1“ и „Северен поток 2“ близо до датския остров Борнхолм през септември 2022 г. Смята се, че е участвал в гмурканията, необходими за извършване на операцията, съобщават още от Федералната прокуратура на Германия.

Според обвинението украинецът и предполагаемите му съучастници са пътували от Росток с платноходка. Преди това посредници наели плавателния съд от немска компания, използвайки фалшиви документи за самоличност. Взривните вещества бяха детонирани на 26 септември 2022 г., причинявайки значителни щети на двата тръбопровода.

Предстои Журавле да бъде екстрадиран от Хърватия и изправен пред съдия във Федералния съд на Германия.

Редактор: Никола Тунев