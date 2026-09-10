Изминалият месец август категорично оглавява класацията като най-горещият месец в историята, като се нарежда наравно с юли 2023 г. Данните са на Европейската програма за наблюдение на климата “Коперник”. Измерената средна глобална температура на въздуха е била 0,85 градуса по Целзий над нивата от периода 1991-2020 година. Според климатичната служба на Европейския съюз този рекорд е резултат от съчетанието между климатичните промени и засилващия се феномен „Ел Ниньо”.

В сравнение с прединдустриалните норми, август 2026 е бил по-топъл с 1,65 градуса. За първи път след ноември 2025 година отчитаме месец, чийто темп на затопляне е над праговия от 1,5 градуса спрямо прединдустриалните стойности. Средната температура за месеца е била с почти 2 градуса над нивата от прединдустриалната епоха. Август беше определен и като кулминация на най-топлото лято в Западна Европа, надминавайки по горещина дори екстремния сезон през 2003 г.

Лятото на 2026 г. - по-хладно и с повече валежи от последните две

Температурата на повърхностните води на Световния океан също е отбелязала рекордни нива, равностойни с тези от март 2024 година. Лятото на 2026 г. остава по-хладно и с повече валежи от последните две години. Експертите предупреждават, че последиците от тези климатични аномалии стават все по-осезаеми и изискват спешна подготовка на инфраструктурата.

„Показателно е, че отново сме с повече от 1,5 градуса над нивото от прединдустриалната епоха. Последният път, когато температурите надхвърлиха тази граница, беше през ноември 2025 г. И тъй като явлението „Ел Ниньо” продължава да набира сила в Тихия океан, вероятно ще наблюдаваме по-нататъшно увеличаване на тези месечни аномалии. Видяхме какви са последствията от това в Европа и че всъщност не сме подготвени за подобни ситуации – пътищата се разтапят, железопътните линии се изкривяват, училищата затварят, болниците са напълно претоварени, а горските пожари достигат рекордни мащаби”, коментира експертът в Европейския център за средносрочни прогнози Саманта Бърджес.