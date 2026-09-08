Данните от оперативните метеорологични станции на НИМХ сочат, че лятото на 2026 г. средно за страната е по-хладно и по-влажно от летата на последните 2 години.

Лятото на 2026 г. е със средни сезонни температури над нормата. Най-високата измерена температура е 40,5 градуса по Целзий на 21 август в с. Новачене, обл. Плевен. Най-ниската минимална температура в станция в населено място е 4,5 градуса на 16 август в Самоков, а най-ниската минимална температура е измерена на връх Мусала на 23 юли – минус 2,6 градуса. В София най-високата измерена температура е 35,6 градуса на 21 август, а най-ниската – 8,9 градуса на 24 юли.

Сезонните суми на валежите са между 34% (Сунгурларе) и 196% (с. Горен чифлик, обл. Варна) от климатичната норма. Най-голямата сезонна сума на валежите е 275,0 мм в с. Горен чифлик. Там е измерено и най-голямото 24-часово количество валеж – 107,1 мм на 23 юли. В София най-голямото 24-часово количество валеж е на 2 юли – 31,1 мм, от дъжд и град.

Опасни явления

Лятото на 2026 г. се характеризира предимно със силни конвективни бури и интензивни ва-лежи от дъжд и град, причинили на места локални наводнения. Наводнени са домове и дво-рове, нанесени са щети по инфраструктура, нарушени са електро- и водоснабдяване, временно са затворени пътища (Котел–Омуртаг и Пещера–Батак). Измерените 24-часови количества ва-леж в засегнатите райони много често са в диапазона от 50 до 100 процента от месечните кли-матични норми. През юни и юли наводнения има в областите Благоевград, Варна, Видин, Пловдив, Ямбол и София-град. През август в общините Симитли, Батак и Пещера е обявено бедствено положение заради придошли реки и дерета. В Пещера на 24 август има изчезнал в реката човек.

В края на юли и през август в Южна България от човешка небрежност или стопанска дейност възникват няколко големи пожара. Изпепелени са близо 20 000 дка селскостопански и горски площи. Половината от тях изгарят при мащабния пожар в Хасковско (селата Динево, Любеново, Малево и Криво поле). Няколко пожара са регистрирани през лятото и вследствие на мълнии. На 4 юни по време на гръмотевична буря мълния поразява строителен работник край Кресна и ранява други двама. В края на юли паднали мълнии са причина за няколко пожара в Южна България.

Август 2026 г. е четвъртият най-топъл от близо век и най-сухият от 1988 г.

Агрометеорологични факти

В края на първата седмица от юни в североизточните райони падат интензивни валежи и градушки, които нанасят сериозни повреди по земеделските култури. В общините Разград и Търговище значителна част от реколтата от ягоди и малини е унищожена.

В началото на юли са регистрирани градушки и частични повреди по земеделските култури на места в североизточните и югозападните райони. Бурите и падналите градушки в периода 19–23 юли нанасят сериозни щети на земеделските култури на места в югозападните и югоизточните части на страната.

През повечето дни от август агрометеорологичните условия се определят от сухо и горещо време. Измерените през първото и второто десетдневие от месеца на места в Дунавската равнина и в югозападните райони максимални температури над 38 градуса, в съчетание с ниската атмосферна влажност, са причина за стерилност при зеленчуковите култури от по-късното производство. В края на месеца екстремно високите температури в югозападната част причиняват топлинен стрес и преждевременен листопад при някои храстови и дървесни видове.

Хидрологични факти

През по-голямата част от сезон лято речните нива в България са останали без съществени изменения или са се понижавали. През юни водните количества на реките при измервателните станции от мониторинговата мрежа на НИМХ са били около и над праговете за средни води и около праговете за високи води. През юли водните количества са били около и под праговете за средни води, а през август – под праговете за средни води и около праговете за ниски води. От 12 и съответно 17 август реките Факийска при с. Зидарово и Речица при с. Ваксево са пресъхнали. В резултат на валежи в отделни периоди са регистрирани повишения на речните нива в страната, както и редица речни, поройни и дъждовни наводнения. По-значителни повишения са регистрирани в периодите 1–7 и 22–25 юни, 19–21 юли и 24–25 август.

Редактор: Цветина Петрова