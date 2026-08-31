Август 2026 г. се нарежда сред най-горещите и сухи августовски месеци в България за последните близо 100 години. Средната температура за страната е била с около градус и половина по-висока спрямо същия месец на 2025 г., показват данните на Националния институт по метеорология и хидрология.

От началото на наблюдавания период през 1930 г. по-топли са били единствено августите на 2024, 2010 и 1950 г. Така тазгодишният август заема четвърто място в класацията. По отношение на валежите картината е още по-крайна - това е най-сухият август в страната от 1988 г. насам и един от най-сухите за целия разглеждан период.

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Средните температури в населените места са варирали между 20 и 28 градуса, като отклонението спрямо климатичните норми достига до плюс 3,4 градуса.

Абсолютният температурен максимум за месеца е регистриран на 21 август в плевенското село Новачене – 40,5 градуса. Най-ниската температура в населено място е измерена в Самоков на 16 август – 4,5 градуса. На връх Мусала термометрите са показали 0 градуса на 15 август.

В София най-горещо е било на 21 август, когато температурата е достигнала 35,6 градуса. Минимумът за столицата е 11,9 градуса, измерен на 16 август.

Валежите на места почти липсват

Сушата е била особено изразена в редица райони. Месечните количества валежи са между 0 и 87% от обичайните за август. В ловешкото село Борима практически не е отчетен валеж спрямо климатичната норма, докато най-високият процент е регистриран на връх Рожен.

Най-сериозните валежи са паднали на 25 август. Тогава в пазарджишкото село Сестримо за 24 часа са измерени 59 литра на квадратен метър. Значителни количества са отчетени и в областите Кюстендил, Благоевград и Смолян.

В София за целия месец са паднали 24,4 литра на квадратен метър, или едва 44% от нормата. Само на 25 август са измерени 19,6 литра на квадратен метър.

Сушата подхрани големи пожари

Продължителното горещо и сухо време беше съпроводено от множество горски и полски пожари в страната.

Най-мащабният е регистриран на 23 август край хасковското село Динево. Пламъците, тръгнали от сухи треви, горска постеля и храсти, са обхванали близо 10 000 декара, като огънят е навлязъл и на територията на военния полигон „Корен“.

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Сериозни пожари през месеца имаше още край населени места в общините Годеч, Харманли, Септември, Тополовград и Котел.

След сушата – наводнения и разрушения

Рязка промяна настъпи на 24 август, когато поройни валежи предизвикаха локални наводнения и значителни щети в общините Струмяни, Батак, Пещера и София.

В Струмяни беше обявено бедствено положение след две приливни вълни по планинските реки Шашка и Злинска. Водата наводни домове и повреди инфраструктура, а железопътното движение беше прекъснато. Проблеми имаше и с електроснабдяването и водоподаването в няколко населени места. Бедствено положение беше въведено и в Пещера и Батак. Стара река излезе от коритото си и заля десетки имоти, а по улиците останаха големи количества кал, камъни и дървета. Заради свлачища и паднали дървета основният път между Пещера и Батак беше затворен.

Същия ден силна гръмотевична буря с пороен дъжд и градушка удари София. Стихията затрудни движението и причини щети по автомобили.

Редактор: Цветина Петкова