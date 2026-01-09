Изминалата 2025 г. е поредната топла година за България от началото на XXI век, със средна температура за страната около 1.2 градуса по Целзий над климатичните норми. Тя е толкова топла, колкото и 2019 г., и е с около 0.8°С по-студена от рекордната 2024 г. Характеризира се с горещо лято, третото най-топло след тези на 2024-а и 2012 г. от 1930 г. насам. През зимата, пролетта и есента средните сезонни температури също са над климатичните норми, но със значително по-малки положителни отклонения. Месеците със средни температури на въздуха под климатичните норми за 2025 г. са февруари (минус 2.4°С под нормата), април (минус 0.3°С), май (минус 1.0°С) и октомври (минус 1.1°С).

ВАЛЕЖИ

Валежите през изминалата година средно за страната са близо до климатичните норми, като варират в широки граници през отделните месеци. Лятото на 2025 г. е най-сухото от 1930 г. насам, докато всички останали сезони са със средни валежи за страната над климатичните норми. Валежният дефицит през годината е най-силно изразен през месеците юни (минус 74%), юли (минус 68%) и септември (минус 67%). С най-много и повсеместни валежи са месеците октомври (плюс 172%) и ноември (плюс 64%). Предварителните оценки сочат, че за 2025 г. средната годишна сума на валежите е 616 мм (л/кв.м), което е само с около 7% под климатичната норма.

ОПАСНИ ЯВЛЕНИЯ

През почти всички месеци на изминалата година в различни райони на страната са регистрирани редица екстремни метеорологични явления, някои от които довели до значителни щети и дори до човешки жертви.

През периода 16-24 февруари някои райони, предимно в Североизточна България, са обхванати от студени вълни. На 10 април отново в североизточната част на страната, вследствие на силен снеговалеж и бурен вятър, над 100 населени места са останали без електрозахранване. Вечерта на 26 април в резултат на интензивни и значителни по количество валежи редица населени места в общините Вълчедръм, Бойчиновци и Хайредин са засегнати от поройни наводнения.

През юни, юли и август са регистрирани горещи вълни почти в цялата равнинна и полупланинска част на страната, без Черноморското крайбрежие. През лятото на 2025 г. горещите вълни са с по-малка продължителност от тези през 2024 г., като отново най-масови са през юли. Тогава по-често и на повече места се достигат температури над 40°С. На 22 и 26 юли има регистрирани максимални температури над 40 градуса съответно в 33 и 35 оперативни метеорологични станции. Най-продължително горещо е в гр. Сандански и с. Първомай, общ. Петрич, където максимална температура над 40°С е регистрирана съответно в 6 и 7 поредни дни (между 21 и 27 юли), а в отделни райони на Горнотракийската низина има регистрирани 3 последователни дни с температури над 40° (Раднево – 7-9 юли, и Садово – 25-27 юли).

В периода 2-8 октомври в резултат на значителни по количество валежи от дъжд са регистрирани поройни наводнения на много места в страната, като най-големи са щетите по Южното Черноморието. Във в.с. Елените наводнението взе четири човешки жертви.

Редактор: Габриела Павлова