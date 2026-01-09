Преди обяд в петък облачността ще е разкъсана, но следобед от запад на изток ще се увеличи. Отново ще духат силни студени ветрове. През нощта срещу събота ще вали сняг в най-западните райони, в някои райони - интензивно, с натрупване.

В хода на съботния ден снеговалежите ще продължат, обхващайки с различен интензитет Западна и Северна България. По-късно през деня и през нощта се очакват обилни снеговалежи в Лудогорието, Добруджа и Северното Черноморие.

Снежната покривка ще се увеличи и в някои райони на Западна България може да достигне до 20-30 см, в Предбалкана и Дунавската равнина - до 10-15 см, в западните планински масиви - над 50 см. Изчисленията са на европейския модел за средносрочно прогнозиране (ECMWF).

Близо 500 снегорина обработват републиканските пътища

Междувременно в събота през деня в Централна Южна и Югоизточна България ще вали дъжд, който едва в тъмните часове ще премине в сняг. Възможни са кратки, но интензивни дъждове в значителни локални количества.

В неделя и понеделник тенденцията е снеговалежите постепенно да намаляват и да спират, най-късно в Рило-Родопската област. Температурите през този динамичен период ще са зимни. След мразовита сутрин, в петък дневните стойности ще се движат от 2 до към 7-8 градуса. В събота градусите ще са с 1-2 пункта по-високи.

От неделя влизаме в пореден студен цикъл, чиято кулминация се очаква в първата половина на предстоящата седмица, когато в Западна България се изпълняват традиционните сурвакарски обичаи. На 12 и 13 януари термометрите ще падат в ранните часове до минус 10 - минус 15 градуса. Към средата на седмицата студеното ядро ще “попари” със същите сутрешни температури Североизтока.