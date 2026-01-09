В различни точки на страната остава усложнена обстановката заради рязкото падане на температурите и снега. В края на деня се очакват нови валежи от дъжд и сняг. В Северозападна България ще има условия и за поледици. Близо 500 снегорина обработват републиканските пътища, а трасетата се третират против заледяване, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

В област Ловеч временно е ограничено движението на автомобили над 12 т по пътя Шипково – Рибарица и Троянския проход. В област Враца, между Оряхово и Кнежа, заради намалена видимост временно е преустановено преминаването на всички превозни средства.

Усложнена зимна обстановка в страната, стотици снегорини обработват пътищата

Забранено е движението на камиони над 12 тона по пътя Варна – Добрич. От АПИ напомнят, че при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата с инертни материали. Агенцията призовава шофьорите да тръгват на път с автомобили, подготвени за зимни условия, и да шофират внимателно.

