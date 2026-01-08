261 снегопочистващи машини обработват републиканските пътища. Сняг вали в близо половината области на територията на цялата страна, като по-интензивен е в областите Враца, Монтана и Ловеч, както и по планинските проходи.

♦ На прохода Петрохан още през нощта е започнало да вали сняг. Към момента температурата е минус 8 градуса. Пътят е изчистен до асфалт. От Областното пътно управление предупреждават, че на завоите може да има „черен лед”.

Именно такъв, появил се между селата Славотин и Смирненски през нощта, доведе до самокатастрофирали автомобили. От областното пътно управления на Монтана заявяват, че трасето вече е опесъчено.

В равнинните части на крайдунавския район има снегонавявания, както и заледени участъци, пътищата се почистват и опесъчават.

♦ Проходът Шипка също побеля. Снеговалежът е най-силен в най-високата точка на прохода, където духа силен вятър, а температурите са минусови. Пътят се почиства и опесъчава и се преминава при зимни условия. Панорамният път Шипка-Бузлуджа е затворен за движение.

♦ Ограничено е преминаването на тежкотоварни автомобили през Троянския проход.

Продължава обработката на настилките от снегопочистващи машини за осигуряване на безопасно пътуване на шофьорите. За повишаване безопасността на движение и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата с инертни материали. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.

♦ Област Плевен

В град Плевен граждани са сигнализирали за проблеми с достъпа към по-високите квартали на града „Дружба“ и „Девети квартал“. Подаден е и сигнал за паднало дърво в района на Скобелев парк. Обслужват се всички тролейбусни линии в града.

В Плевенско пътищата са проходими при зимни условия. Всички налични машини обработват пътната мрежа в областта. Заради усложнената метеорологична обстановка са възникнали аварии в електроразпределителната мрежа. В отделни населени места на територията на общините Червен бряг, Кнежа, Левски, Гулянци и Плевен е прекъснато електрозахранването.

Бус се преобърна на пътя Плевен - Славяново в четвъртък около обяд. Инцидентът е станал на заледен участък от трасето.

Шофьори алармират до NOVA, че по пътя има и сериозни снегонавявания заради силния вятър.

♦ Поради бурни ветрове и силни пориви, при навлизане в територията на Национален парк „Пирин“ съществува реална и непосредствена опасност от падане на дървета и клони, предупреждава ръковоството на парка. "С оглед опазване живота и здравето на посетителите, препоръчваме да не се навлиза в горските територии и да се въздържате от разходки и туристически преходи в гората до подобряване на метеорологичната обстановка", призовават от Националния парк. Ръковоството отправя апел за отговорно поведение и спазване на указанията на служителите на парка.

♦ Да се ограничи пътуването извън населените места, апелират от Областната дирекция на МВР в Добрич предвид метеорологичните условия. Оттам съобщиха, че е въведено временно ограничение на движението за автомобили над 12 тона по пътя Добрич-Варна.

По информация на Областното пътно управление в Добрич по основните направления има почистващи машини. В морските общини Шабла, Каварна и Балчик към този момент няма проблеми. Усложнява се обстановката в останалата част от областта - пътищата за Силистра, за Кардам, за Крушари и за Варна.

До този час са станали две леки катастрофи. На няколко места в региона има закъсали тирове. Част от тежкотоварните камиони не са със зимни гуми, което е причина за проблемите, посочват от пресцентъра на МВР в Добрич.

♦ Пътят Варна - Добрич е временно затворен за тежкотоварни автомобили, съобщиха от Областната администрация в крайморския град. Причината е, че в района на община Аксаково - на Баир баши, има аварирали автомобили, част от които са с летни гуми.

От администрацията уточняват, че по данни на Областното пътно управление в региона работят над 30 специализирани автомобила, които почистват и обработват пътищата.

От Община Варна посочиха, че в града няма сериозни затруднения. На дежурните телефони са постъпили няколко сигнала за паднали клони и дървета.

♦ Обстановката в област Русе. Част от град Две могили е останал без ток след силен вятър, придружен от снеговалеж, съобщи областният управител на Русе Драгомир Драганов. На място има екипи на „Електроразпределение Север“, а очакванията са в следващите около два часа проблемът да бъде решен. Няма данни за други населени места без ток, вода и телекомуникации.

Всички пътища от републиканската пътна мрежа в Русенско, които са малко над 500 километра, са проходими при зимни условия, каза още областният управител.

Областният управител уточни, че по всички трасета на републиканските пътища се извършва обработка срещу хлъзгавост и заледяване, там, където има сняг, се почиства. Към момента няма снегонавявания и всички пътища в региона са отворени.

Няма проблеми и при преминаването на Дунав мост при Русе – Гюргево. От Областната администрация припомниха, че съоръжението тази година се почиства от българската страна. Същевременно дейностите против заледяване на пътната настилка на моста се извършват както от България, така и от Румъния в прилежащите им пътни участъци.

♦ Част от община Доспат е с прекъснато електроснабдяване заради аварирал далекопровод, съобщи за БТА заместник областният управител на Смолян Андриян Петров. С прекъснато електрозахранване са село Кушла, село Пресока и махала Белите камъни в Златоград, уточниха от Общинската администрация. Работи се за отстраняване на аварията, очаква се в близките часове електрозахранването да бъде възстановено, каза Петров.

♦ Ситуацията в община Сливен. В четвъртък са получени и обработени четири сигнала във връзка със силния вятър и снощния дъжд, съобщи Евгений Митев от отдел „Управление при кризи, аварии и бедствия“ в Община Сливен. Единият сигнал е за прекъсване на електрозахранването в село Раково, като екипи на ЕВН работят по отстраняване на аварията. Вторият е за паднало дърво, което вече е премахнато. Получени са още сигнали за провиснали проводници на мобилни оператори и за паднала мазилка от сграда, при които е извършено обезопасяване.

В някои райони на общината вали слаб сняг, а вятърът е на пориви. Пътищата са проходими при зимни условия, като обстановката към момента е спокойна. При необходимост в петък ще се извърши обработка на пътя Карандила – Раково, допълни Митев.

♦ Обстановката в Пернишка област е нормална след падналия през изминалото денонощие сняг, съобщиха за БТА от Областното пътно управление. Пътищата се обработват. Повечето от настилките са мокри. В отделни усойни участъци има заледяване, но местата са обработени и опесъчени. Няма постъпили сигнали за затворени пътища или други сериозни проблеми, допълниха от ОПУ.

От Областната дирекция на МВР в Перник съобщиха, че вчера в Трън е пламнал електропровод, вследствие на късо съединение, предизвикано от силен вятър. Унищожени са електрически проводници, но няма пострадали хора или други материални щети. Малко по-късно електрозахранването в района е било възстановено.

♦ Пътната обстановка в община Свищов е нормална при зимни условия, съобщи за БТА кметът Генчо Генчев. „Няма сигнали за проблемни участъци. Към настоящия момент в града работят седем машини за осоляване на улиците и с гребла за снегопочистване. Акцентираме върху стръмните улици – в района на болницата, площад „Хан Бъчва“, ул. „Патриарх Евтимий“, пл. „Велишана“ и в района на пристанището“, каза той. По думите му сериозни проблеми при почистването създават паркираните автомобили, които в някои по-тесни участъци възпрепятстват преминаването на снегопочистващата техника и помоли гражданите да са толерантни, и да се съобразяват с обстановката.

Машини на пътното управление са на терен и почистват общинската пътна мрежа, към момента няма сигнали за непроходими участъци. За състоянието на уличната мрежа по селата се поддържа връзка с кметовете на 15 -те по-малки населени места и там обстановката е спокойна, каза още кметът.

Генчев посочи, че не са постъпвали сигнали за спиране на електроподаването към населените места в общината.

♦ Пътната обстановка извън пределите на град Разград започва да се усложнява към обяди заради снегонавявания и заледявания, съобщиха от полицията. По нейна информация два тежкотоварни автомобила са закъсали на първокласния път Варна – Русе. Тирoвете вече са изтеглени, а движението в участъка е възстановено.

Снегопочистващи машини обработват пътните настилки по направленията към Русе, Търговище и Исперих, посочват още от Областната дирекция на МВР в Разград.

За БТА дежурният в Областното пътно управление в Разград съобщи, че засега няма въведени. От областната администрация посочиха, че досега няма постъпила информация за нарушения в електроснабдяването и водоснабдяването в населени места на територията на област Разград.

♦ Интензивните валежи активизираха свличането на земни маси в област Смолян, каза за БТА дежурният в Областно пътно управление (ОПУ) – Смолян. Последният сигнал е от тази сутрин за паднали камъни по направлението село Смилян – село Арда. В момента те се разчистват.

Екипи на пътноподдържащата фирма са на терен и непрекъснато обхождат пътищата в региона и разчистват падналите земни маси.

♦ Единадесет машини бяха на терен и обработваха пътната настилка в област Благоевград, съобщи за БТА дежурният служител в Областно пътно управление (ОПУ). Към обяд обстановката беше нормална, имаше слаби снеговалежи по високите части – в района на проход Предел, на Черна места и Попови ливади.

Единственото ограничение, въведено на територията на областта, е за тежкотоварни автомобили над 12 тона при граничния преход „Илинден – Ексохи“, което не е въведено във връзка с метеорологичната обстановка, посочиха от ОПУ – Благоевград. Причината е протест на гръцки граждани. От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщават на официалния си сайт, че шофьорите изчакват на място.

♦ Нормална е зимната обстановка в община Самоков. Снеговалежът на територията на общината започна през нощта. Движението се осъществява при зимни условия, съобщиха от Общината. На територията се извършва снегопочистване и опесъчаване, включително и в Боровец. Няма паднали дървета.

♦ В област Велико Търново до обяс нямаше данни за тежки пътни инциденти, затворени пътни участъци и временни ограничения, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР.

♦ Пътната обстановка в община Троян е нормална при зимни условия, съобщи за БТА заместник-кметът на общината инж. Николай Райковски преди обяд. „Има сигнали, които се проверяват на терен. Към настоящия момент в града работят три машини с опесъчаване и други три с гребла за снегопочистване. Акцентираме върху стръмните улици – в района на болницата, „Македония“, „Пряспа“, „Вежен“ и др. и участъците около реката, тъй като са най-рискови“, каза той. По думите му сериозни проблеми при почистването създават паркираните автомобили, които в някои по-тесни участъци възпрепятстват преминаването на техниката.

Почиства се общинската пътна мрежа като няма сигнали за непроходими участъци, каза още заместник-кметът. За състоянието на уличната мрежа по селата се поддържа връзка с кметовете, но там ситуацията е по-спокойна, тъй като става въпрос за малки улици, които не са натоварени.

Не са постъпвали сигнали за спиране на електроподаването от населените места в общината, посочи инж. Николай Райковски.

♦ В съседната планинска община – Априлци пътната обстановка също е нормална, машините работят, каза за БТА кметът инж. Тихомир Кукенски.

♦ Зимната обстановка на територията на община Ловеч е нормална, съобщават от общинската администрация. Фирмите, ангажирани със снегопочистването, са на терен и извършват необходимите дейности за осигуряване на проходимостта на пътната мрежа. Към момента няма затворени пътища и населени места с прекъснато електрозахранване. БТА припомня, че пътищата по републиканската пътна мрежа в Ловешка област са проходими при зимни условия.

♦ Пътищата в област Кюстендил са проходими при зимни условия, каза за БТА дежурният в Областно пътно управление (ОПУ) – Кюстендил. До обяд нямаше наложени ограничения за движение по пътищата в областта. Пътищата се обработват.

⇒ Агенция „Пътна инфраструктура” апелира шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.