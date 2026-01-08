Силният снеговале и заледяванията по пътищата предивдикаха редица проблеми в София.

Интензивен сняг тази сутрин затрудни сериозно трафика в София в четвъртък, а Спешна помощ съобщи за седем пострадали.

През нощта имаше валежи от дъжд, който към 04:00 ч. премина в сняг. Рязко паднаха и температурите.

Към 17 часа има 5-ма души със счупени крайници, а 2-ма бездомни са с измръзвания.

От Столичната община съобщиха, че 109 снегопочистващи машини са на терен. Извършени са обработки със смеси срещу заледяване, както и бутане на снежна маса по основни улици и булеварди в града.

В природен парк „Витоша" е направено опесъчаване на пътищата от „кв. Драгалевци" към хижа „Алеко“ и от кв. „Бояна" към местност „Златните мостове“. Към момента движението на тролейбусни линии 1 и 5 и автобусни линии 74, 77, 82, 86 и 101 е възстановено. Трамвай 6 обаче не се движи по маршрута си поради обледяване на релсите.

Почистват се спирки и велоалеи в столицата.

От Центъра за градска мобилност предупредиха, че са възможни закъснения в движението на градския транспорт.

Снимка: Булфото

Същевременно от СДВР излязоха с призив към софиянци, да не излизат с автомобилите си днес, ако не се налага по спешност. Голяма част от столичните пътни артерии не са обработени, което създава предпоставки за пътнотранспортни произшествия, казват от СДВР.

"Допълнителни екипи на Пътна полиция и от други подразделения на СДВР са на терен с цел нормализиране на трафика и оказване на помощ на закъсали водачи заради падналия сняг", заяви на брифинг Георги Митев от отдел "Пътна полиция" към СДВР.

„Към 16 часа на територията на град София са регистрирани общо 30 пътнотранспортни произшествия, като всички са с материални щети и за щастие няма пострадали”, допълни той.

През тъмната част на денонощието предстои понижаване на температурите и заледяване на пътното платно, предупредиха от СДВР. „Необходимо е да се предприемат мерки за своевременно почистване и поддържане на пътя чист с цел недопускане на ПТП-та. „Пътна полиция” е разположила екипи на всички входове, изходи и основни пътни артерии на столицата”, уточни Митев.

По думите му „Пътна полиция” поддържа постоянна връзка със службите за снегопочистване и сигнализира за местата, където има усложнена пътна обстановка, както и за заснежени и заледени участъци. „Постоянно се поддържа контакт и със стопаните на пътя, а именно със Столичната община”, подчерта униформеният.

Митев обясни и причините за ПТП-тата в София през днешния ден. Основно те са свързани с усложнената пътна обстановка - недобре почистени участъци от пътя, несъобразена скорост с пътната обстановка, както и поведението на водачите.