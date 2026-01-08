С преминаването на студен атмосферен фронт е в ход обрат в метеорологичната обстановка. Следващите няколко дни ще са зимни, със снеговалежи, с вятър и с относително ниски, но обичайни за зимата, температури.

Вятърът в четвъртък ще е от запад-северозапад, ще е студен и с опасно силни пориви в Северна и Източна България.

Край на топлите дни: Жълт код за силен вятър и обилни валежи

С падането на температурите започналите валежи в Западна България преминават в сняг. В хода на деня снежният фронт ще се придвижва към Централна и Североизточна България, докато в Югоизтока ще вали дъжд.

И дъждът, и снегът ще са временно интензивни. Ще има и гръмотевична активност, отново не особено типична за януари. В отделни точки на Южна България ще продължат да се акумулират значителни по количество валежи. Остава висок рискът от разливи по водоеми и активиране на свлачищни процеси.

Снеговалежът пък ще е със снежна покривка в Западна и Северна България, както и в планините. В ниската част на страната тя ще е преобладаващо крехка, тук-там с натрупвания до максимум 10 см. В планините на Западна и Централна България – до около 15–20 см. Заради вятъра ще има риск от навявания и виелици.

В четвъртък следобед температурите бързо ще се понижат към зимни стойности – между 2 и 7 градуса. В петък преди обяд облачността ще е минимална, а температурите – ниски. В отделни котловини на Западна България термометрите ще паднат до около минус 10 градуса. И въпреки че ще е слънчево, през деня температурите ще са между 0 и 5 градуса.

През почивните дни ще остане преобладаващо облачно, с валежи в повечето райони от сняг. В събота преди обяд ще вали в Западна България, по-късно и през нощта – в Северна. Единствено в Югоизтока ще останат условията за временно интензивни валежи от дъжд.

В неделя тенденцията е за по-слаби и намаляващи снеговалежи. В понеделник отново ще превали сняг, с по-голяма вероятност в планините и в Източна България. Има голяма вероятност в края на тези процеси със снежна покривка да осъмнат и населените места край морето.

Температурите в топлите часове в събота ще са между 3 и 8 градуса, до 10–11 в Югоизтока. Неделята ще е по-студена – следобед с температури между 0 и 5 градуса.

Студена ще е и седмицата на традиционните кукерски игри в Пернишко и Кюстендилско. Ранните прогнози допускат именно на 13–14 януари призори да измерим до минус 10 – минус 15 градуса в котловините в западната половина на страната.

Заради снеговалежите се увеличават предпоставките за заледяване и хлъзгавост особено рано сутрин, когато и температурите са по-ниски. Очаква се по планинските проходи и в Лудогорието да има условия за снегонавявания, а в северозападните райони - на поледици.

Областните пътни управления следят синоптичните прогнози и са в готовност да предприемат необходимите действия за обработка на настилките във високопланинските райони и проходите. Целта е превантивните, а след това и снегопочистващите дейности да започват максимално бързо, за да се осигури проходимостта на пътищата. Приоритет са автомагистралите, най-натоварените направления по първокласната и второкласната пътна мрежа и проходите, осигуряващи връзките между Северна и Южна България.