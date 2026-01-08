Снегорин пламна на Северната тангента в София край село Волуяк в четвъртък сутрин. Инцидентът, станал при отбивката за Костинброд, предизвика километрично задръстване в платното в посока Бургас.

От СДВР заявиха за NOVA, че сигналът е подаден около 7:30 ч., след което са предприети действия по отстраняване на машината от пътя. Според СДВР е обезпечено извеждането на изгорелия снегорин.

Потребители на групи в социалната мрежа, които подават актуална информация за трафик и инциденти в столицата, разпространиха кадри на снегопочистващата машина в пламъци.

Заради усложнената зимна обстановка в София, "Пътна полиция" отправи апел към шофьорите да не пътуват с автомобилите си в днешния ден, освен ако това не се налага по спешност. Причината е, че голяма част от столичните пътни артерии не са обработени, което създава предпоставки за пътнотранспортни произшествия.

Допълнителни екипи на "Пътна полиция" и сили от други подразделения на СДВР са на терен с цел нормализиране на трафика и оказване на помощ на закъсали водачи на МПС.