Интензивен сняг тази сутрин затрудни сериозно трафика в София в четвъртък. През нощта имаше валежи от дъжд, който към 04:00 ч. премина в сняг. Рязко паднаха и температурите.

От Столичната община съобщиха, че 109 снегопочистващи машини са на терен. Извършени са обработки със смеси срещу заледяване, както и бутане на снежна маса по основни улици и булеварди в града.

В природен парк „Витоша" е направено опесъчаване на пътищата от „кв. Драгалевци" към хижа „Алеко“ и от кв. „Бояна" към местност „Златните мостове“. Към момента движението на тролейбусни линии 1 и 5 и автобусни линии 74, 77, 82, 86 и 101 е възстановено. Трамвай 6 обаче не се движи по маршрута си поради обледяване на релсите.

Почистват се спирки и велоалеи в столицата.

От Центъра за градска мобилност предупредиха, че са възможни закъснения в движението на градския транспорт.

Снимка: Булфото

Същевременно от СДВР излязоха с призив към софиянци, да не излизат с автомобилите си днес, ако не се налага по спешност.

Голяма част от столичните пътни артерии не са обработени, което създава предпоставки за пътнотранспортни произшествия, казват от СДВР.

Допълнителни екипи на Пътна полиция и от други подразделения на СДВР са на терен с цел нормализиране на трафика и оказване на помощ на закъсали водачи.

Температурите през деня ще останат ниски, има предпоставки за заледявания.