„ОупънЕйАй“ (OpenAI) обяви, че един от моделите ѝ за изкуствен интелект (ИИ) е решил математическа задача, чийто отговор не е намерен повече от век, предаде АФП.

Задачата e част от системата уравнения на Навие-Стокс, свързани с движението на флуиди (газове и течности), и възможността то да се предвиди във времето. Тя намира приложение в много области, сред които метеорологичните модели.

We’re sharing a solution to the Navier-Stokes Millennium Prize Problem, one of the deepest problems at the frontier of mathematics.



The proof was produced by a group of agents, using an OpenAI next-generation model significantly more capable than GPT-6 Astra.



The problem… pic.twitter.com/8zol3BPTL4 — OpenAI (@OpenAI) September 8, 2026

Уравненията са формулирани в резултат на изследванията на френския математик и инженер Анри Навие през 1822 г., допълнени от тези на физика и математик Джордж Габриел Стокс, който придава окончателния им вид през 1845 г. Значението им е толкова голямо, че през 2000 г. Институтът по математика „Клей” ги включи сред седемте задачи, чието решаване би донесло награда от един милион щатски долара.

От „ОупънЕйАй“ твърдят, че задачата е решена само за 88 часа чрез модел „със значително по-високи възможности от GPT-6 Astra“ – най-новата разработка, пусната на пазара преди по-малко от седмица. Разходите за изчислителната мощност, използвана за постигане на целта, възлизат на „милиони щатски долари“, обясни Марк Чен от „ОупънЕйАй“. Постижението е „важен етап в изследванията в областта на изкуствения интелект“, допълни той. Според Чен това показва, че ще стане възможно да се намират решения и на други от най-сложните задачи.

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Малко преди новината да бъде обявена от „ОупънЕйАй“, австралийският математик Тристан Бъкмастър публикува съобщение, в което изрази съмнение относно проекта на „ОупънЕйАй”. Той вижда в него прилики със собствените си изследвания.

Заедно с друг математик - Левент Алпьоге от „Антропик” (Anthropic) - конкурент на „ОупънЕйАй“, той избира хипотези, различни от тези, които всички други изследователи използват в момента при търсенето на решение на уравненията на Навие-Стокс. Според Бъкмастър обаче, моделът на „ОупънЕйАй“ е поел точно по техния път, за да стигне до своето решение.

Тъй като за своя проект Тристан Бъкмастър използва Codex – изкуствен интелект на „ОупънЕйАй“, предназначен за програмиране, той попита компанията дали въведените от него данни са били използвани вътрешно за обучение на модела. „Не сме използвали техните промптове или резултати, за да направляваме нашите модели“, увери изследователят от „ОупънЕйАй“ Себастиен Бюбек.

Малко по-късно от компанията признаха, че не може да се „изключи“ сценарий, според който въведени анонимно данни от двамата изследователи „са могли да помогнат за подобряването на нашите модели“, като подчертаха, че математическото доказателство на нейния модел на ИИ се различава „значително“ от това на математиците.

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От Института по математика „Клей“ припомниха, че оценката на дадено решение на задача се извършва „без да се бърза“, както и се проверява колко подробно е то. Американско-австралийският математик Терънс Тао, носител на Фийлдсов медал за 2006 г. (известен и като Нобелова награда за математика), изрази съжаление, че търсенето на решения на математически задачи се възлага изцяло на модели на изкуствен интелект, вместо да се дава предимство на сътрудничеството между учените и ИИ. Сред математиците има хора, които изразяват притеснения, че резултатите, генерирани от ИИ, ще станат непроверими, което би попречило на напредъка на научните изследвания.

Изследователят от американската компания „Антропик“ Джейкъб Коксън напусна работата си, като мотивира решението с обяснението, че не иска да участва в надпреварата за създаване на модели за ИИ, които могат да излязат извън контрол и да унищожат човечеството, писа в. „Уолстрийт джърнъл“. „Вървим по път, който води към реализирането на най-страшните сценарии, при които още до края на следващата година ситуацията може да излезе извън контрол“, казва британецът Коксън, който е на 27 години, пред изданието.

I resigned from Anthropic today. I spent the last three years doing pretraining research at both OpenAI and Anthropic. Neither company is acting responsibly. They are racing straight to self-improving superintelligence and gambling with our lives. More thoughts below. — Jacob Coxon (@hilbertspaess) September 9, 2026

Компаниите се „втурват с пълна сила към създаването на суперинтелект, способен да се самоусъвършенства, и си играят с живота ни“, написа той в „Екс“. „Хората, които разработват изкуствен интелект, искрено вярват, че той може да ни убие всички до края на десетилетието. Това не е маркетингов трик“, допълва Джейсън Коксън.

Редактор: Цвета Лазаркова