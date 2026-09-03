AI компании изкупуват редки книги, за да ги сканират за обучение на езикова модели. Заплаха ли е това за културното наследство. Темата коментира експертът по киберсигурност и университетски преподавател Христиан Даскалов в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Той обясни, че фирмите, които правят така с книгите, обучават системите си, за да бъдат по-интелигентни. „По този начин те оптимизират време. В същото време има организация, създадена от студенти, която направи скенер, с който дигитализира стари издания и запазва книгата след това”, обясни Даскалов.

AI и роботите могат да увеличат световната икономика с до 30 трилиона долара (ВИДЕО)

„Изкуственият интелект е прекрасно средство за учене, но най-голямата заплаха за населението е загубата на критично мислене сред младите. Приемаме това, което ни се дава за реалност и истина”, каза експертът.

Той коментира и изказването на Илон Мъкс, че AI и роботите могат да увеличат световната икономика с до 30 трилиона долара. „Най-голям е ръстът в икономиките на страните, в които изкуственият интелект е добре развит. България може да загуби икономически потенциал и напредък поради факта, че не сме застъпили AI толкова много”, заяви той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев