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Той коментира и изказването на Илон Мъкс, че AI и роботите могат да увеличат световната икономика с до 30 трилиона долара
AI компании изкупуват редки книги, за да ги сканират за обучение на езикова модели. Заплаха ли е това за културното наследство. Темата коментира експертът по киберсигурност и университетски преподавател Христиан Даскалов в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.
Той обясни, че фирмите, които правят така с книгите, обучават системите си, за да бъдат по-интелигентни. „По този начин те оптимизират време. В същото време има организация, създадена от студенти, която направи скенер, с който дигитализира стари издания и запазва книгата след това”, обясни Даскалов.
AI и роботите могат да увеличат световната икономика с до 30 трилиона долара (ВИДЕО)
„Изкуственият интелект е прекрасно средство за учене, но най-голямата заплаха за населението е загубата на критично мислене сред младите. Приемаме това, което ни се дава за реалност и истина”, каза експертът.
Той коментира и изказването на Илон Мъкс, че AI и роботите могат да увеличат световната икономика с до 30 трилиона долара. „Най-голям е ръстът в икономиките на страните, в които изкуственият интелект е добре развит. България може да загуби икономически потенциал и напредък поради факта, че не сме застъпили AI толкова много”, заяви той.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Никола Тунев
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