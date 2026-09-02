Изкуственият интелект и хуманоидните роботи могат значително да ускорят развитието на световната икономика и да я увеличат с между 20 и 30 трилиона долара годишно. Това прогнозира Илон Мъск по време на виртуално участие на 1 септември в Чапъл Хил, Северна Каролина.

Според Мъск изкуственият интелект може да доведе до 20-30% ръст на глобалната икономика. Мъск прогнозира още, че до края на 2027 г. софтуерът ще достигне нивото на експертните програмисти при писането на код.

Elon just confirmed how long every working human has left before the robots take over.



"AI will probably increase the global economy by 20 to 30%. That's my rough estimate. Meaning, on the order of 20 to 30 trillion per year."



So that's a second United States economy appearing… pic.twitter.com/831kjfuQyY — Ricardo (@Ric_RTP) September 1, 2026

По думите му в рамките на следващите 10 години в света може да има над 1 милиард хуманоидни робота. Той очаква всеки от тях да бъде приблизително пет пъти по-продуктивен от човек.

Според Мъск това може да постави началото на своеобразен бум в производството, при който роботите ще могат да произвеждат други роботи, ускорявайки още повече автоматизацията и икономическия растеж.

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Във виртуалното събитие участваха и други водещи фигури от технологичния сектор, сред които ръководителят на OpenAI Сам Алтман и главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг.

Мъск предупреди и за възможен недостиг на електроенергия за захранване на системите с изкуствен интелект още през 2027 г. Според него бързото развитие на технологията ще изисква значително увеличаване на енергийните мощности.

Милиардерът призова за по-леко регулиране на изкуствения интелект, за да не бъде забавяно развитието на технологиите и иновациите.

Редактор: Дарина Методиева