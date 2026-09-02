Според Илон Мъск в рамките на следващите 10 години в света може да има над 1 милиард хуманоидни робота

Изкуственият интелект и хуманоидните роботи могат значително да ускорят развитието на световната икономика и да я увеличат с между 20 и 30 трилиона долара годишно. Това прогнозира Илон Мъск по време на виртуално участие на 1 септември в Чапъл Хил, Северна Каролина.

Според Мъск изкуственият интелект може да доведе до 20-30% ръст на глобалната икономика. Мъск прогнозира още, че до края на 2027 г. софтуерът ще достигне нивото на експертните програмисти при писането на код.

По думите му в рамките на следващите 10 години в света може да има над 1 милиард хуманоидни робота. Той очаква всеки от тях да бъде приблизително пет пъти по-продуктивен от човек.

Според Мъск това може да постави началото на своеобразен бум в производството, при който роботите ще могат да произвеждат други роботи, ускорявайки още повече автоматизацията и икономическия растеж.

Бил Гейтс предлага „резервирани за хора“ работни места заради изкуствения интелект

Във виртуалното събитие участваха и други водещи фигури от технологичния сектор, сред които ръководителят на OpenAI Сам Алтман и главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг.

Мъск предупреди и за възможен недостиг на електроенергия за захранване на системите с изкуствен интелект още през 2027 г. Според него бързото развитие на технологията ще изисква значително увеличаване на енергийните мощности.

Милиардерът призова за по-леко регулиране на изкуствения интелект, за да не бъде забавяно развитието на технологиите и иновациите.

Редактор: Дарина Методиева

Добави ни в предпочитани източници в Google

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking