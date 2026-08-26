Изкуственият интелект може да се развие дотолкова, че преквалификацията на хората, загубили работата си заради автоматизацията, да не бъде достатъчна. За това предупреждава Бил Гейтс в ново есе за бъдещето на труда. Той предлага идеята за „резервирани за хора“ работни места - професии или задачи, които обществото умишлено да остави за хората, дори когато машините вече могат да ги изпълняват.

Гейтс сравнява концепцията с природните резервати места, т.е. места които обществото би могло да използва, но избира да запази. В интервю за „Аксиос“ той посочва грижите за деца и участието като съдебни заседатели като примери за дейности, при които човешкото участие има особена стойност. В сфери като образованието и здравеопазването според него AI не трябва да бъде забраняван, а да се използва като инструмент за повишаване на производителността. „Винаги човек, тази работа се върши от хора“, казва Гейтс, като допуска и временна защита за работници, които трудно биха се преориентирали към друга професия.

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Сред предложенията му е и промяна на данъчната система чрез облагане на технологии с изкуствен интелект и роботи. Според Гейтс настоящите правила създават стимул компаниите да заменят човешкия труд с машини. „Данъчната система ви подтиква да замените хората с машини“, пише той. По думите му обаче подобна промяна би била изключително мащабна – „по-голяма от всяка друга през живота ми“.

Гейтс допуска, че в крайна форма до 40% от работните места първоначално биха могли да бъдат запазени за хора. В същото време той признава, че е трудно да се определи кои професии трябва да попаднат в тази категория и кой трябва да взема решенията. В дългосрочен план прогнозата му за пазара на труда остава песимистична. „Бих искал да бъда убеден, че греша за пазара на труда, но не греша“, казва Гейтс, според когото масовото навлизане на изкуствения интелект „ще бъде много лошо за пазара на труда“.

Редактор: Ралица Атанасова