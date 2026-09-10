Има много причини, които ще доведат до по-високи цени на колонките в следващите 2-3 седмици. Това прогнозира в предаването „Пресечна точка” Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на търговците, производителите, вносителите и превозвачите на горива.

Той припомни, че през февруари цената за сорт Бренд на международните пазари стигаше и 110 долара за барел, така че в момента не е рекордна.

Ще стигне ли цената на литър дизел 1,90 евро в близките дни?

„Сега обаче е по-различно. В момента няма готови продукти на пазара. Когато започна войната, рафинериите намалиха производството, защото не им се купуваше скъп нефт. Когато се обяви първото примирие, имаше оптимизъм и цените паднаха бързо. Някой не го устройваха тези ниски цени. Най-вече САЩ и Русия, които са най-облагодетелствани от цялата ситуация, и цената върви нагоре”, коментира Хаджидимитров.

Причина за поскъпването е и Китай, смята той.

„Те бяха ограничили доста техните покупки, но от седмица заявките им за нефт на световните пазари се увеличиха, със завишени премии. Това вдига цените”, обясни Хаджидимитров.

Той очаква от 15 септември потреблението у нас рязко да спадне и хората да ограничат пътуванията.

„Дизеловото гориво следващата седмица ще бъде около 1,95 евро, бензинът - около 1,70”, смята експертът.

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Редактор: Ина Григорова