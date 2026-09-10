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Властите разследват дали животните са били обект на незаконен трафик
Пет малки орангутана бяха спасени в източния индийски щат Одиша. Животните са на по-малко от една година, а властите разследват дали са били обект на незаконен трафик.
Според експерти те не биха могли да достигнат района по естествен път, тъй като обичайно живеят в тропическите гори.
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Орангутаните са сред най-близките живи родственици на човека. Спасените животни са преместени под грижите на местните власти, където ще бъдат прегледани и наблюдавани.Редактор: Цвета Лазаркова
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