Пет малки орангутана бяха спасени в източния индийски щат Одиша. Животните са на по-малко от една година, а властите разследват дали са били обект на незаконен трафик.

Според експерти те не биха могли да достигнат района по естествен път, тъй като обичайно живеят в тропическите гори.

Бебе от критично застрашен вид орангутан се роди в зоопарк в Мадрид (ВИДЕО)

Орангутаните са сред най-близките живи родственици на човека. Спасените животни са преместени под грижите на местните власти, където ще бъдат прегледани и наблюдавани.

Редактор: Цвета Лазаркова