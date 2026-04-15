Бебе орангутан от застрашен вид е най-новият питомец на зоопарка в Мадрид. малкото, което е от мъжки пол, се е появило на бял свят на 2 април. То е третата рожда на майката Сурия и тежи 1,5 килограма, съобщават от ръководството на зоологическата градина. "Бебето е здраво и е под нежните грижи на майка си", заяви ветеринарят Майка Еспиноса.

Малкото все още няма име, което се очаква да бъде избрано с конкурс от посетителите на зоопарка. От ръководството на зоопарка ще предложат варианти, които започват с буквата „С“, продължавайки традицията за името на малкото да се използва същата начална буква като тази на майка му.

Орангутаните са критично застрашен вид, като популациите им намаляват заради загуба на местообитания, обезлесяване и бракониерски набези.

