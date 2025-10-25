-
Малкото е от вида Борнейски орангутан, роди се в зоопарк в Англия
Орангутанче от критично застрашен вид се роди в зоопарка в английския град Честър. То е Борнейски орангутан и се е родило на 7-ми октомври.
Експертите в зоопарка казват че е здраво и майка му го храни и се грижи за него нормално.
Борнейските орангутани са едни от най-големите човекоподобни на света. Оцеляването им е застрашено, защото хората изсичат горите на остров Борнео, за да превърнат земята в плантации за палмово масло.
Някои местни жители ловуват орангутаните, което продължава и до днес въпреки забраните.
