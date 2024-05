Маймуни падат мъртви от дърветата, съобщи "Асошиейтед прес". Причината е гореща вълна в Мексико.

По данни на Групата за опазване на биоразнообразието в поречието на река Усумасинта в югоизточния щат Табаско от 16 май насам са открити най-малко 138 мъртви маймуни от вида мексикански мантиев ревач. Това са средно големи примати, които са известни със силните си ревящи гласове. Някои маймуни са били спасени от местни жители, включително пет, които са били откарани при ветеринар, който полага усилия да ги спаси.

Monkeys are dropping dead from trees in Mexico as a brutal heat wave is linked to "mass deaths" https://t.co/o4hzK8O0AU