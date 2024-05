Орангутан е лекувал рана с тропическо растение - пример за това как някои животни се опитват да облекчат собствените си болежки с лекове от дивата природа, съобщават учени.

Изследователи наблюдават как животното откъсва и дъвче листа от лечебно растение, използвано от хората в Югоизточна Азия при болка и възпаление. След това възрастният мъжки орангутан с пръсти нанася соковете от растението върху нараняване на дясната си буза. После притиска сдъвканото растение, за да покрие отворената рана като с импровизирана превръзка. Това е описано в статия в изданието „Сайънтифик рипортс”.

При други изследвания са регистрирани няколко вида човекоподобни маймуни, които търсят лекарства в горите, но до този момент учените не са виждали животно, което да се лекува по този начин, отбелязва „Асошиейтед прес”.

