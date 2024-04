Агресивни макаци в Тайланд се разделиха на две банди и започнаха масов бой в град Лопбури, съобщи Business Today. На кадрите се вижда, че две големи групи маймуни, всяка от по над 100 екземпляра, се впускат в меле, след като нещо не са си поделили. Вижда се как се гонят по улиците, а движението е принудително спряно. Камиони, пикапи, леки коли, мотоциклети се налага да ги изчакат, докато профучават край тях. Някои екземпляри дори се нахвърлят един върху друг, след което гонитбата пък продължава.

По-късно авторът пише, че лидерът на една от маймунските банди, по прякор Ай Крао, е бил заловен чрез стрела с успокоително. „По време на ареста се чуха виковете на неговите поддръжници“, отбеляза потребителят.

Biggest news to come out of Thailand since #สุขุมวิท11: The city of Lopburi is experiencing unprecedented violence between two monkey gangs, authorities have been mobilised to quell chaos and are currently attempting to relocate the primates. pic.twitter.com/NUXKlvcPdT