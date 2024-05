Американските военни съобщиха, че доставките на помощи са започнали през временен кей в Газа. Целта им е да увеличат спешната хуманитарна помощ за палестинската територия.

Първата хуманитарна пратка за Газа към плаващия кей тръгна от Кипър (ВИДЕО)

"Днес, около 9 ч. сутринта, камиони с хуманитарна помощ започнаха да се придвижват към брега през временен кей в Газа", се казва в изявление на Централното командване на САЩ, като се добавя, че на брега не са слизали американски военнослужещи.

САЩ изграждат кей в Ивицата Газа за увеличаване на хуманитарните доставки

NEW: The U.S. has begun towing a floating dock system for delivering humanitarian aid toward Gaza, and expects the system to be installed in the next 24 hours. https://t.co/CBFMSirECK