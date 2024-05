Френската полиция застреля въоръжен мъж, който се опитал да подпали синагога в град Руан, предадоха Франс прес и Ройтерс, като се позовават на публикация в "Екс" на френския вътрешен министър Жералд Дарманен.

SYNAGOGUE ATTACKER SHOT DEAD France on highest terror alert after man tried to burn down a Jewish place of worship - then attacked cops with a knife https://t.co/9ndNA8vIk3