Слухове за раздяла и предстоящ развод на звездната двойка Дженифър Лопес и Бен Афлек плъзнаха в световните медии. Причината - съпрузите не са се появявали заедно на публични места от близо два месеца насам. За последно те бяха снимани един до друг в края на март, докато обядваха в Ню Йорк.

Според източник, говорил пред In Touch и цитиран от Daily Mail, Афлек вече дори се е изнесъл от семейния дом, който е на стойност 60 милиона долара. Дженифър пък беше забелязана да търси къща в Бевърли Хилс без съпруга си във вторник.

„Те никога няма да спрат да се обичат, но тя не може да го контролира, а той не може да я промени“, казват запознати.

Лопес беше сама и по време на Met Gala в Ню Йорк на 6 май, като мнозина бяха изненадани, че Афлек пропусна събитието. Твърди се, че Бен е работил по „Счетоводителят 2“, но анонимният източник на In Touch твърди, че актьорът „е решил да прекрати“ брака си с певицата. Самият Афлек пък беше сам на "The Roast of Tom Brady" на 5 май.

През септември миналата година Дженифър беше забелязана в лошо настроение в колата до Бен в Лос Анджелис.

Nunca olvidaremos lo que Jennifer López le hizo al pobre Ben Affleck . pic.twitter.com/KsFM4IBG0k — Sonny (@SonnyRespeto2) May 16, 2024

По време на церемонията по връчването на наградите „Грами“ през 2023 г. Бен и Дженифър бяха хванати да водят напрегнат разговор, макар че по-късно и двамата отхвърлиха това твърдение. Отчаяното изражение на Бен превърна снимката в меме в социалните мрежи.

Решението на Дженифър да пусне своя документален филм „The Greatest Love Story Never Told“, през февруари, който описва любовната ѝ история с Бен, изглежда е оказало негативно влияние върху брака на двойката. Бен споделял, че не е искал да присъства в социалните мрежи, но покрай връзката си с Джей Ло си дал сметка, че това е невъзможно и не може да изисква това от нея, коментират запознати.

„Ние сме просто двама души, които се опитват да се научат да правят компромиси“, казва Бен.