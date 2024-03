Дженифър Лопес стана обект на тролване, заради кадри от нейния филм „ Това съм аз… Сега: Любовна история“, които станаха вайръл. В него певицата разрошва косата си във фитнеса, спомняйки си за младостта. Тя казва: „Харесва ми да разрошвам косата си така, напомня ми, когато бях на 16 години, в Бронкс, тичайки нагоре-надолу в квартала. Бях лудо, малко момиченце, което нямаше ограничения, но имаше мечти“.

Дженифър получи критики, тъй като жителите на Бронкс смятат, че тя спекулира с това, че е израсла в квартала. Много я обвиниха в това, че се опитва да създаде мнението, че е била съвсем обикновено момиче.

Jennifer Lopez trolled by Bronx residents after viral ‘This Is Me … Now’ clip: ‘We don’t like you’ https://t.co/QaDjLLvLIJ pic.twitter.com/sfvARQZNEF