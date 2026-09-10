Германските власти са открили списък с над 160 потенциални цели в кемпера на 48-годишния мъж, заподозрян в серия от саботажи срещу енергийната инфраструктура на страната. Част от обектите вече са били атакувани, а други вероятно са били набелязани за бъдещи действия.

Тефтерът е намерен след задържането на мъжа във вторник. В него разследващите открили списък и подробни бележки за повече от 160 обекта.

Задържаха заподозрян за саботажите срещу електропреносната мрежа в Германия

„Не само заловихме предполагаемия извършител на атаките, но вероятно успяхме и да предотвратим нови“, заяви вътрешният министър на провинция Северен Рейн-Вестфалия Херберт Ройл пред комисията по вътрешни работи на местния парламент.

Заподозреният е свързван със серия от саботажи срещу германската електропреносна мрежа. След ареста си той е посочил пред съдия още седем места, на които по думите му е съхранявал различни материали. На три от тях полицията вече е открила доказателства, а останалите продължават да бъдат проверявани.

В момента 48-годишният мъж съдейства на разследващите и ги отвежда до различните посочени от него места. Мащабът на операцията по издирването му е бил значителен. В нея са участвали повече от 1700 полицаи от Северен Рейн-Вестфалия – най-многолюдната германска провинция.

Сутрешната роса спаси Германия от мащабен енергиен колапс след серията саботажи

В крайна сметка заподозреният е открит във вторник сутринта от двама служители на пътната полиция. В района на Вайсвайлер те забелязали утъпкана трева край селски път. Следите водели на около 200 метра навътре сред храстите, където полицаите стигнали до мъжа.

Редактор: Цветина Петкова