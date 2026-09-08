Германската полиция е задържала 48-годишен мъж, издирван в цяла Европа по подозрение за серия саботажи срещу електропреносната мрежа на страната. По информация на „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“ заподозреният Даниел В. е попаднал на пътна проверка в района на Вайсвайлер.

Разследващите се насочили към него, след като през миналата седмица германски медии получили две писма, с които се поема отговорност за атаките. Като подател на посланията бил посочен именно Даниел В.

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Според изданието ръкописните писма съдържали информация за извършените саботажи, която към момента на изпращането им все още не била публично известна. Авторът например описал технически подробности за атаката срещу подстанция в провинция Бранденбург, преди те да бъдат съобщени от медиите.

При претърсване на жилището на 48-годишния мъж в Гевелсберг, Северен Рейн-Вестфалия, в петък полицията открила взривни вещества. По-късно специални части щурмували камион в гориста местност край Нидерцир, на около 100 километра от дома му. Превозното средство очевидно било преустроено в кемпер, но издирваният не бил открит там.

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Поредица от атаки срещу електрическата мрежа

Задържането идва след няколко предполагаеми саботажа срещу електрически подстанции в различни части на Германия. При атаките са използвани пускови устройства и подобни на фойерверки ракети, с които проводим материал е бил изстрелван към електропроводи. Целта според разследващите е била да се предизвика късо съединение.

Миналия вторник бяха установени подобни атаки срещу подстанция край Яншвалде в Бранденбург и в Бергхайм, близо до Кьолн.

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В нощта срещу петък полицията съобщи и за предполагаем саботаж срещу електрическа подстанция в Дормаген. Във второто писмо, с което е поета отговорност, се споменава и предполагаема атака във Вайсвайлер край Аахен. Последвалото претърсване в района на местната електроцентрала на лигнитни въглища довело до откриването на още две пускови устройства.

В понеделник разследващите открили на територията на обекта и трето писмо за поемане на отговорност. То било намерено заедно с няколко пускови устройства край високоволтов електропровод в близост до електроцентралата във Вайсвайлер.

Германската полиция засега не разкрива съдържанието на последното писмо заради продължаващото разследване. Предстои да бъде установено дали то, както и новооткритите устройства, са свързани със задържания 48-годишен мъж.

Редактор: Цветина Петкова