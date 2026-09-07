Пожар е нанесъл щети по електрическа подстанция в централната част на Берлин рано сутринта. Германските власти проверяват дали инцидентът е поредният опит за саботаж срещу енергийната инфраструктура на страната.

По данни на берлинската полиция огънят е засегнал строителен обект и част от подстанцията. Въпреки пожара не се е стигнало до прекъсване на електрозахранването.

Втори опит за саботаж на електропреносната мрежа в Германия

Neue Zwischenfälle an Umspannwerken in Berlin und NRW



Innerhalb weniger Stunden haben Polizei und Feuerwehr zwei Einsätze an Umspannwerken in Berlin und Nordrhein-Westfalen beschäftigt.



Hier klicken. 🤏 pic.twitter.com/cvOvVWZhRP — Hartwig (@Hartwig125393) September 7, 2026

Разследващите работят съвместно с оператора на електропреносната мрежа, за да установят причината за пожара. На този етап се проверяват различни версии, сред които умишлено посегателство и техническа неизправност.

Umspannwerk in Berlin Mitte brennt. Schwere Explosionen erschüttern die Nacht.



Wahlwerbung für Linke? pic.twitter.com/LHdWJvwLBt — FranzRollar (@schnittvieh) September 7, 2026

Случаят идва на фона на засилено напрежение в Германия след поредица от атаки и предполагаеми опити за саботаж срещу електропреносната инфраструктура. Част от предишните посегателства са свързвани от властите с леви или екологични екстремисти, а при други се проверява евентуална руска намеса.

In Berlin-Tiergarten brannte eine Baustelle, das Feuer griff auf ein Umspannwerk über. Die Kripo prüft, ob Technik oder Absicht dahintersteckt. https://t.co/mwjR1MalY6 — BERLINER KURIER (@BERLINER_KURIER) September 7, 2026

През последните дни обекти в провинциите Северен Рейн-Вестфалия и Бранденбург също станаха мишена на нападения. Германските власти издирват 48-годишен мъж, определян като климатичен екстремист и заподозрян за част от атаките. Според разследващите той е изпратил до медии две писма, в които поема отговорност за извършеното.

Откриха взривни устройства край ТЕЦ в Германия, целта е мащабен токов удар

Отделно полицията разследва два предполагаеми опита за саботаж в Саксония. В петък в близост до високоволтови електропроводи бяха открити самоделни взривни устройства.

Прокуратурата в Саксония съобщи, че при разследването на посегателствата срещу електропреносната мрежа са намерени общо 21 взривни устройства, предаде Ройтерс. Всички те са били обезвредени.

Редактор: Цветина Петкова