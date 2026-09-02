Втори опит за саботаж на електропреносната мрежа в Германия

Германия е изправена пред втори случай на предполагаем саботаж срещу електроенергийната си инфраструктура в рамките на два дни. Полицията разследва атака срещу подстанция в западния град Бергхайм, съобщи „Ройтерс“.

Според говорител на полицията става въпрос за умишлено повреждане на техническа инфраструктура. Инцидентът е регистриран около 20:00 часа местно време във вторник.

Властите не разкриват какви точно щети са нанесени по съоръжението. Електроснабдяването в района не е било засегнато.

Новият случай идва само ден след друга предполагаема саботажна атака срещу електроенергийната инфраструктура на Германия – този път в източната провинция Бранденбург.

Във вторник германската полиция започна разследване след откриването на запалителни и взривни устройства в електрическа подстанция в Бранденбург.

Сутринта в района на съоръжението е била чута експлозия. При последвалото претърсване са открити устройства, способни да изстрелват снаряди с експлозиви. Сапьори са ги обезвредили, а полицията е продължила да претърсва района.

По данни от разследването са намерени двуцифрен брой устройства. Операторът на електропреносната мрежа 50Hertz съобщи, че неизвестни извършители вероятно са повредили няколко електропровода от преносната мрежа.

При атаката са били използвани и снаряди, носещи проводим материал, които са нанесли щети по електропроводите. Саботажът е довел до временно спиране на един от блоковете на близката електроцентрала. Впоследствие работата му е била възстановена.

Според източници, близки до разследването, целта на извършителите вероятно е била да предизвикат значително прекъсване на електрозахранването и да засегнат работата на един от блоковете на централата.

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Въпреки това общото електроснабдяване не е било прекъснато, подчертаха от 50Hertz.

Подстанцията Прейлак се намира в близост до въглищната електроцентрала „Яншвалде“ и разпределя произведената там електроенергия както в региона, така и към други части на електропреносната мрежа. Съоръжението е било обект на повече от една атака.

Двата случая с енергийната инфраструктура идват на фона на засилено внимание към предполагаеми саботажни действия в Германия.

Във вторник Берлин обвини Русия за осуетения опит за атака с дрон срещу украински товарен самолет на летище Лайпциг/Хале през август. Германските власти обявиха и серия от ответни мерки във връзка със случая.

Редактор: Цветина Петкова