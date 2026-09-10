Алжир обяви, че прекъсва дипломатическите си отношения с Обединените арабски емирства (ОАЕ), като обвини Абу Даби в поредица от „провокативни или враждебни действия“ въпреки отправените многократни предупреждения от африканската страна, предадоха Алжирската национална телевизия и „Ройтерс“.

Алжирското външно министерство заяви, че действията на ОАЕ са достигнали ниво, което вече не може да бъде приемано или толерирано, и че страната е изчерпала всички възможности за запазване на двустранните отношения.

Посланикът на ОАЕ е бил извикан във външното министерство, където е бил уведомен за решението и му е даден 48-часов срок да го изпълни. Външното министерство на ОАЕ засега не е коментирало случая.

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Отношенията между Алжир и ОАЕ се влошават през последните години. Алжирски медии отправят остри критики към Абу Даби и го обвиняват в опити за разпалване на напрежение и разногласия в региона.

Двете страни заемат различни позиции и по редица регионални въпроси. Алжир се противопоставя на нормализирането на отношенията с Израел, докато ОАЕ и регионалният съперник на Алжир - Мароко, установиха дипломатически отношения с Израел през 2020 г. в рамките на договореностите, известни като „Авраамовите споразумения“ и постигнати с посредничеството на САЩ.

Разногласия има и по въпроса за Западна Сахара. ОАЕ подкрепят претенциите на Мароко за суверенитет над територията и имат консулство там, докато Алжир подкрепя Фронта „Полисарио“, който се бори за независимостта на Западна Сахара.

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Интересите на Алжир и ОАЕ все по-често се пресичат и в региона на Сахел. През последните години Абу Даби разшири отношенията си с редица местни правителства, докато връзките на Алжир с някои от южните му съседи се влошиха след поредица от военни преврати.

Миналата година алжирският президент Абделмаджид Тебун заяви, че страната му поддържа добри отношения с всички държави от Персийския залив с изключение на една, без да я назовава пряко. Той определи отношенията със Саудитска Арабия, Кувейт, Оман и Катар като „братски“, а неназованата държава обвини в намеса във вътрешните работи на Алжир и опити за дестабилизация.

През февруари Алжир започна процедура по прекратяване на споразумението за въздушни превози с ОАЕ, подписано в Абу Даби през май 2013 година.

Редактор: Цвета Лазаркова