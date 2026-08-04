Отношенията между Алжир и Мароко са обтегнати до краен предел, като от 2021 г. дипломатическите връзки между двете страни са прекъснати. Затова и съвсем не е изненадващо, че събитията в Сеута през последните дни се превърнаха в арена на непряко дипломатическо противопоставяне.

Алжир използва кризата с мигрантите, за да отправи остра критика към Мароко, съчетаваща медийни нападки и геополитически интерпретации. Официалната преса и алжирските анализатори, като например бившият алжирски посланик в Мадрид Абделазиз Рахаби, открито обвиняват Мароко, че умишлено е организирала или е пренебрегнала заминаването на десетки хиляди мигранти, за да окаже натиск върху Испания. Според Алжир Рабат използва миграционните потоци като инструмент за политически шантаж, за да принуди Европа да признае суверените му позиции, по-специално по-болезнения въпрос за Западна Сахара. Мароко разглежда тази спорна област като неразделна част от своята суверенна територия. Алжир, от своя стана, е ключов поддръжник и домакин на Фронт „Полисарио“ – движението, борещо се за независимост на Западна Сахара.

Стотици мигранти изградиха импровизиран лагер на плаж в Сеута (ВИДЕО)

Алжирските медии широко разпространиха кадри от кризата с критичен и ироничен тон към Мароко. От публикации личи дори сарказъм спрямо икономическите твърдения на Мароко. Алжир подчертава разминаването между официалните изявления на мароканските власти, възхваляващи икономическите успехи на кралството, и реалността за младежта, която „предпочита да се хвърли в морето, за да избяга от несигурността и безработицата”.

Кризата в Сеута настъпи непосредствено след посещението на испанския министър-председател Педро Санчес в Алжир, целящо да затопли двустранните отношения. Затова Алжир следи много внимателно отстъпките, които Мадрид би могъл да направи на Мароко в замяна на връщането на контрола над границата в Сеута. Алжирските власти се опасяват, че Испания отново ще приведе политиката си в съответствие с позициите на Рабат, но в ущърб на алжирските интереси.

В отговор на критиките от Алжир и други страни по света, кръгове и медии, близки до мароканските власти (като „Аталайар“), се опитват да прехвърлят отговорността. Те обвиняват социални мрежи, базирани в Алжир, че активно са насърчавали и координирали нахлуването в Сеута. „Нахлуването в Сеута беше подкрепено още в началото на юли чрез кампания в социалните мрежи, която генерира 11 милиона импресии от акаунти, намиращи се в Алжир, Тунис и Франция, както и чрез наблюдения от Съединените щати", пише „Аталайар“.