Инцидентът се случи след твърдения на Техеран за атака срещу американска база

Обединените арабски емирства съобщиха, че са реагирали на дрон, засечен над териториалните им води и идващ от посока Иран. Това стана, след като Техеран заяви, че е атакувал американска база в държавата от Персийския залив. Иранската армия уточни, че е атакувала с дронове база в Обединените арабски емирства, в която са разположени американски военни. Атаката е била предприета в отговор на американски удари срещу цели в Ислямската република.

„Министерството на отбраната съобщи, че Военновъздушните сили на ОАЕ са реагирали на безпилотен летателен апарат, засечен над териториалните води на страната и приближаващ от Иран”, се посочва в изявление на ведомството в X. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция е взел на прицел зони в базата „Ал Миндах“ в ОАЕ, в която са били разположени американски хеликоптери и военни. Атаката е била извършена с десетки щурмови дронове, пояснява иранската армия в съобщение по иранската държавна телевизия.

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Иранската армия допълва, че е нанесла удар по военни бази в Йордания в отговор на американските удари по цели в Иран, предаде „Ройтерс”. Според иранските военни американски бази в Йордания са били използвани за извършването на атаки по иранския остров Ларак, в които загинаха ирански военни и цивилни. В неделя американската армия обяви, че е предприела удари по иранския остров Ларак, като заяви, че е действала така заради „присъствие на ирански сили, които се готвели да изстрелят ракети, заредени с морски мини в Ормузкия проток”.

В допълнение Корпусът на гвардейците на Ислямската революция заяви, че кораб се е подпалил, след като се е блъснал в мини в Ормузкия проток, предадоха световните агенции. Става дума за супертанкер, който се е блъснал в две мини при опит да премине по незаконен маршрут.

Това е първата размяна на удари между САЩ и Иран от месец насам. Иранското министерство на външните работи осъди новите американски атаки и заяви, че Техеран е отговорил в съответствие с правото си на легитимна защита. Иранските сили подчертаха, че страната ще отговори решително на бъдеща военна агресия, а САЩ и държавите, които подкрепят действията им, ще понесат пълната отговорност за всяка ескалация.

Редактор: Мария Барабашка
Източник: БГНЕС; Габриела Големанска, БТА

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