Обединените арабски емирства съобщиха, че са реагирали на дрон, засечен над териториалните им води и идващ от посока Иран. Това стана, след като Техеран заяви, че е атакувал американска база в държавата от Персийския залив. Иранската армия уточни, че е атакувала с дронове база в Обединените арабски емирства, в която са разположени американски военни. Атаката е била предприета в отговор на американски удари срещу цели в Ислямската република.

„Министерството на отбраната съобщи, че Военновъздушните сили на ОАЕ са реагирали на безпилотен летателен апарат, засечен над териториалните води на страната и приближаващ от Иран”, се посочва в изявление на ведомството в X. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция е взел на прицел зони в базата „Ал Миндах“ в ОАЕ, в която са били разположени американски хеликоптери и военни. Атаката е била извършена с десетки щурмови дронове, пояснява иранската армия в съобщение по иранската държавна телевизия.

قواتنا الجوية تعاملت مع طائرة مسيرة فوق المياه الإقليمية للدولة قادمة من إيران



أعلنت وزارة الدفاع عن تعاملها مع طائرة مسيرة فوق المياه الإقليمية للدولة قادمة من إيران.



وأكدت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع كافة التهديدات، وأن أنظمة الدفاع… pic.twitter.com/hgIrhGbLcc — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) August 31, 2026

Иран изстреля ракети и дронове по американски военни обекти в Кувейт и Бахрейн

Иранската армия допълва, че е нанесла удар по военни бази в Йордания в отговор на американските удари по цели в Иран, предаде „Ройтерс”. Според иранските военни американски бази в Йордания са били използвани за извършването на атаки по иранския остров Ларак, в които загинаха ирански военни и цивилни. В неделя американската армия обяви, че е предприела удари по иранския остров Ларак, като заяви, че е действала така заради „присъствие на ирански сили, които се готвели да изстрелят ракети, заредени с морски мини в Ормузкия проток”.

В допълнение Корпусът на гвардейците на Ислямската революция заяви, че кораб се е подпалил, след като се е блъснал в мини в Ормузкия проток, предадоха световните агенции. Става дума за супертанкер, който се е блъснал в две мини при опит да премине по незаконен маршрут.

Това е първата размяна на удари между САЩ и Иран от месец насам. Иранското министерство на външните работи осъди новите американски атаки и заяви, че Техеран е отговорил в съответствие с правото си на легитимна защита. Иранските сили подчертаха, че страната ще отговори решително на бъдеща военна агресия, а САЩ и държавите, които подкрепят действията им, ще понесат пълната отговорност за всяка ескалация.

Редактор: Мария Барабашка