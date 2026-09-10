„Количеството хора, които застават зад инициативните комитети на кандидатите за президент, няма да има решаващо значение на изборите. Важен ще бъде крайният резултат и това кои кандидати ще стигнат до балотажа". Това коментира социологът Елена Дариева в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

Тя направи сравнение между представянията на инициативните комитети на Илияна Йотова и на кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров – Георги Кандев. По думите ѝ различията между двата екипа вече са видими и вероятно ще се задълбочават в хода на кампанията. Според нея едната кампания е по-традиционна и официална, докато другата залага на по-неформален и алтернативен подход. Социологът очаква опонентите все по-често да се дефинират чрез противопоставяне един на друг.

Дариева открои няколко основни линии, по които може да се структурира предстоящата президентска кампания. Сред тях е противопоставянето „старо срещу ново“. „Едните са политиците на вчерашния ден, а другите са политиците на утрешния ден. Това е един нов момент, който като че ли ще видим да се разгръща по време на кампанията”, коментира тя.

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Другата важна ос според социолога ще бъде геополитическата ориентация. Тя очаква сериозно противопоставяне и по въпроса за концентрацията на власт. По думите ѝ от екипа на Андрей Гюров вече е отправено послание срещу допълнителното концентриране на власт в управляващите.

„Президентът като коректив – това ще бъде другата ос на противостояние”, каза Дариева.

Тя очаква сблъсък и по темите за антикорупционните мерки и съдебната реформа.

Социологът коментира и присъствието на много журналисти в инициативните комитети на кандидатите. Според нея журналистическата професия по традиция е близо до политическата сфера. „Журналистите са онези, които превеждат посланията на политиците, които изграждат образи и ги правят видими и популярни за аудиторията”, обясни Дариева.

Тя обаче подчерта, че журналистите трябва да запазят политическата си неутралност. „От гледна точка на обективността, в мисията да информира обективно своята аудитория, журналистът е задължително да остане неутрален, но политически неутрален”, заяви социологът.

По думите ѝ ценностната неутралност е различна и журналистът не може напълно да се освободи от собствените си ценности и позиции.

Дариева очаква отказът на ГЕРБ да издигне собствен кандидат за президент да се отрази допълнително върху избирателната активност. „С отказа на ГЕРБ да номинира собствен кандидат смятам, че този проблем се задълбочава и отиваме към още по-ниска избирателна активност”, посочи тя.

Според нея при липса на предпочитан кандидат част от избирателите гласуват по принципа на „по-малкото зло“. Особено важен ще бъде този въпрос на втория тур.

Социологът определи като голяма неизвестна и въпроса кой от кандидатите ще потърси подкрепата на ГЕРБ. „За мен това е по-същественият въпрос – дали ако има подобен ход, той ще бъде пред очите на всички или ще се случва по познатия начин между партиите вътре в централите”, коментира Дариева.

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Дариева коментира и кандидатурата на „Възраждане“. Според нея остава интересно кой ще бъде говорителят на т.нар. „структурна носталгия“ – политическия разказ, който критикува настоящето чрез идеализиране на миналото. По думите ѝ тази тенденция се забелязва както сред най-младите избиратели, които тепърва започват да гласуват, така и сред по-възрастните и по-консервативно настроени граждани.

При настоящите известни кандидатури основното противоборство според нея се очертава между Илияна Йотова и Андрей Гюров.

Целия разговор гледайте във видеото.

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Редактор: Дарина Методиева