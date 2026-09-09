Двама кандидати, две визии за „Дондуков“ 2 и един въпрос, на който отговор ще дадат избирателите на 25 октомври - какъв президент е нужен на България в следващите пет години?Илияна Йотова влиза в битката с опита на човек, който вече познава институцията отвътре, и със заявката тя да бъде място за диалог и обединение. Андрей Гюров тръгва към вота с обещание за различен модел на управление и Президентство, в което законът и институциите трябва да стоят над едноличната власт.

В ефира на „Здравей, България“ един срещу друг застанаха представители на инициативните комитети на Илияна Йотова и Андрей Гюров не просто за спор кой трябва да спечели изборите, а за дебат какъв трябва да бъде следващият държавен глава на България.

Кирил Вълчев е кандидатът за вицепрезидент на Илияна Йотова

Членът на инициативния комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев проф. Георги Лозанов определи като „шарен“ състава на подкрепилите президента Йотова в битката за предстоящия вот. „Става дума за оста БКП - БСП - Москва. Йотова се беше отдалечила от нея с избора на Андрей Гюров за служебен министър-председател - революционен жест. Тя разчита на електорат, създал мнозинство около проруски евроскептицизъм, превърнат в държавна политика. Йотова е по-лекият и приемлив вариант на това мислене, но е част от него. Въпросът е обаче да възникне алтернатива“, коментира Лозанов.

По думите му неутралното поведение на ГЕРБ по отношение на президентския вот е в полза на Илияна Йотова. „Гюров трябва да обърне евроскептичната нагласа. Тя обяви кандидатурата си, след което Радев я подкрепи. Ще разчита на неговия електорат. Гласувалите за него бяха заблудени, че ЕС заплашва нашия суверенитет, а всъщност благодарение на Блока получихме помощ, за да се превърнем в демокрация. Русия е заплаха за Европа. Нашият интерес не съвпада с нейния. Хората трябва да бъдат извадени от този капан, но Йотова няма да го направи. Гюров и Кандев събудиха моето доверие по време на служебното правителство. Като премиер той се показа като европейски политик“, смята Лозанов.

Андрей Гюров и Георги Кандев влизат в президентската надпревара

Културологът и медиен експерт проф. Любомир Стойков определи президента като зрял, мъдър и опитен политик, който се откроява с честност, компетенетност, интелигентност, решителност и диалогичност. „Неведнъж е демонстрирала тези си качества, а подкрепата на напартийни личности е показател, че обединяващ момент е възможността за открояване на независима кандидатура. Йотова заяви, че президентът ще има собствен глас, ще следва своите цели и задължения. Тя и Кирил Вълчев са журналисти. Той е активен, с международен авторитет, много добре приет в чужбина. За първи път имаме шанс жена да стане президент“, отбеляза проф. Стойков.

Той призна, че бегло познава Гюров, но му прави добро впечатление. „Един от проблемите в президентската двойка е, че много късно се заявиха и малко се знае за тях“, изрази мнение медийният експерт.

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Редактор: Цветина Петкова