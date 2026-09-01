Бившият служебен премиер Андрей Гюров обяви, че се кандидатира за президент, а ексглавният секретар на МВР Георги Кандев ще бъде негов вицепрезидент. Това стана ясно на събитие пред Историческия музей в Гоце Делчев.

Георги Кандев обясни мотивите си. „Застанах до г-н Гюров, защото видях, че е справедлив човек, не го е страх да признава грешките си, но и не се страхува да ги поправи. Аз мога да бъда полезен с всичко, което знам в сферата на сигурността. Г-н Гюров рискува с мен, каквото мисля това и казвам. При мен няма втори план. Възпитан съм да спазвам и да бдя над закона. България няма нужда от еднолична власт, а законът да се спазва от всеки. Гюров предлага проект на богата и съвременна България, стъпила на традициите, която използва ежедневно модерните достижения на света. Знам кога една политика се изпълнява или заобикаля“, каза Кандев.

Андрей Гюров обявява кандидатурата си за президент във вторник

От своя страна Андрей Гюров обяви, че се впуска в надпреварата за държавен глава от обич към родината. „Държавата е там, където много възрожденци мечтаеха да бъде - в европейското семейство. Обичаме безрезервно страната си, но не сме доволни от държавата. Има много успешни българи, голяма част от които влизат в нашия Инициативен комитет. Те не са пестили сили да постигат своите цели. Имаме ли държава, която обяснява своите решения, не се крие зад затворени врати, признава грешката и я решава? Имаме ли държава, която не кара гражданите да плащат за некомпетентност и зависимости, която разчита на можещите, вместо на лоялните на властта? Такава държава искаме“, разясни Гюров.

По думите му общият роден град е едно от нещата, които го обединява с Георги Кандев. „Инициативният ни комитет не е политическа централа. Той е съставен от граждани. На никого нищо не дължим, затова можем да казваме истината на всички. Аз познавам финансите, икономиката, науката, а Кандев правото и сигурността и как решенията се прилагат на терен. Не сме кабинетни политици, а работещи български граждани, доказали се на най-високите професионални позиции. Обединява ни убеждението, че държавата трябва да бъде силна, в подкрепа на хората, а не срещу тях. Мечтая да оставим на децата ни единна, достойна и модерна България, която се уповава на хората. Да построим заедно една държава, с която да се гордеем“, заяви още Андрей Гюров.

Два месеца преди президентските избори на 25 октомври все още има неизвестни около част от кандидатпрезидентските двойки. Някои формации вече обявиха своите номинации, докато вдясно все още не е взето окончателно решение за общ кандидат.

Президентът Илияна Йотова ще участва в изборите, като ще бъде издигната от инициативен комитет. Тя ще получи политическа подкрепа от „Прогресивна България“ и БСП. Все още обаче не е ясно кой ще бъде кандидатът за вицепрезидент.

Кандидат-президентските двойки: Кои са сигурните имена и кои остават под въпрос

В понеделник стана ясно, че за президент се кандидатира и Александър Томов, лидер на партия "Българска социалдемокрация – Евролевица". Той обяви, че ще се бори срещу ограничаването на правата на президентската институция и ще надгражда усилията на правителството за спиране на корупцията.

Със свои номинации вече излязоха и други политически сили. БЗНС издигна Николай Нанев за президент, а Цвета Кирилова - за вицепрезидент.

Сред кандидатите за държавен глава е и бившият служебен земеделски министър Иван Христанов. Все още не е обявено кой ще бъде негов партньор в надпреварата.

Битката за "Дондуков" 2: Какво предстои да се случи на изборите

Инициативният комитет „Народна сила“ номинира доц. Георги Димов за президент, а за вицепрезидент - генерал Димитър Шивиков.

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев също влиза в битката за „Дондуков“ 2, като негов кандидат за вицепрезидент е Красимир Манов.

Очаква се през следващите седмици да станат ясни и останалите кандидатпрезидентски двойки, както и окончателната позиция на десните формации.