Снимка: БГНЕС
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Очаква се Георги Кандев да бъде негов вицепрезидент
Бившият служебен премиер Андрей Гюров ще обяви официално кандидатурата си за президент във вторник в град Гоце Делчев. Събитието е насрочено за 10:30 ч., потвърдиха за NOVA от екипа на Гюров.
При обявяването на номинацията се очаква да стане ясно и името на кандидата за вицепрезидент. Прогнозите са, че това ще бъде бившият главен секретар на МВР Георги Кандев.
Президентската битка: До дни става ясен вицепрезидентът на Йотова, а от БСП затвърдиха подкрепата си
Подкрепа за кандидатпрезидентската двойка досега са дали две парламентарни формации - "Демократична България" и "Продължаваме Промяната".
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