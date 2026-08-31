Бившият служебен премиер Андрей Гюров ще обяви официално кандидатурата си за президент във вторник в град Гоце Делчев. Събитието е насрочено за 10:30 ч., потвърдиха за NOVA от екипа на Гюров.

При обявяването на номинацията се очаква да стане ясно и името на кандидата за вицепрезидент. Прогнозите са, че това ще бъде бившият главен секретар на МВР Георги Кандев.

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Подкрепа за кандидатпрезидентската двойка досега са дали две парламентарни формации - "Демократична България" и "Продължаваме Промяната".